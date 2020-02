Słodka przekąska z kaszy jaglanej to nasz pomysł na wykorzystanie resztek ciast lub ciasteczek. Umilą ci dzień i dodadzą energii.

Zdjęcie Kule jaglane z powidłami /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 25 min + chłodzenie Składniki dla: 25 porcji Składniki 60 dag ciastek, ciast lub muffinek (bez kremu, żelatyny, owoców, mogą być z bakaliami)

1/2 szkl. kaszy jaglanej

1/2 szkl. cukru

1/2 szkl. mleka

1/2 szkl. rodzynek, suszonej żurawiny i suszonych moreli

1/2 szkl. mieszanych orzechów

1 słoik powideł

1/2 kostki masła

4 łyżki masła orzechowego

sól

Sposób przygotowania:

1. Kaszę wsyp na sitko, opłucz pod bieżącą wodą. Przełóż do garnka, wlej 1 szkl. zimnej wody, dodaj szczyptę soli, zgotuj. Zmniejsz płomień i gotuj pod przykryciem 10 minut, aż kasza wchłonie wodę i zmięknie. Ziarenka wystudź.

Reklama

2. Ciastka, ciasta lub muffinki połam, wrzuć do blendera razem z rodzynkami, żurawiną oraz morelami. Wszystko zmiksuj i przełóż do większej miski. Orzechy bardzo drobno posiekaj, przesyp do składników w misce. Dołóż też ostudzoną kaszę jaglaną, cukier, miękkie masło, masło orzechowe oraz mleko. Wszystko wymieszaj albo zmiksuj. Dodaj powidła - rób to porcjami, za każdym razem mieszając i sprawdzając, czy masa jest wystarczająco wilgotna i kleista.

3. Z masy uformuj kuleczki wielkości klopsików. Ułóż je na półmisku i wstaw do lodówki na ok. 3 godziny, by masa dobrze stężała.

Zdrowe batoniki

Masę rozsmaruj na blaszce z pergaminem, piecz 15 min w 180 st. Gdy ostygnie, pokrój na batoniki.