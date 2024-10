Sezon jesienno-zimowy to czas, w którym ponownie ze smakiem ruszamy w stronę kiszonek. Półki w lodówce uginają się od soczystych ogórków, rzodkiewek w zalewie, ukiszonych buraków, a nawet chrupiących kalafiorków. Wśród wymienionych smakołyków nie może zabraknąć także kapusty kiszonej. To doskonała baza do surówek, wyśmienitego kapuśniaku lub przysmak, który możemy wyjadać prosto z torebki. Zanim jednak rozprawimy się z całą zawartością, przeznaczmy porcję do wykonania obłędnej tarty na kruchym spodzie.