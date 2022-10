Dodaj łyżkę tego składnika do jabłek. Szarlotka będzie obłędnie pyszna

Jesienią szarlotka króluje w domach, jak i kawiarniach. Podawana z odrobiną aromatycznego cynamonu, na ciepło z dodatkiem lodów i bitej śmietany, jest pysznym, z zarazem nieskomplikowanym deserem. Przygotowanie szarlotki nie zajmuje bowiem zbyt wiele czasu oraz nie wymaga specjalnych sprzętów czy wielkich umiejętności. Mimo to, podczas jej pieczenia zdarzają się nierzadko wpadki, a deser okazuje się być nieudany. Podpowiadamy, jak tego uniknąć i na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania szarlotki.

Błąd często popełniany podczas pieczenia szarlotki. Istotny jest jeden drobiazg

Na smak i konsystencję szarlotki mają wpływ głównie jabłka. Często nieodpowiednio przygotowane sprawiają, że spód ciasta jest niedopieczony lub wilgotny. Dobrze więc pamiętać o jednej zasadzie - nigdy nie wykładaj na ciasto surowych i twardych jabłek. Może to sprawić, że owoce będą niedopieczone, a ciasto opadnie.

Zdjęcie Przed wyłożeniem jabłek na ciasto warto je podsmażyć lub ugotować / 123RF/PICSEL

Jabłka na szarlotkę można wcześniej podgotować we wrzątku (przez ok. 10 minut), usmażyć lub podpiec czy udusić z cynamonem. Niezależnie od tego, czy prażysz je bezpośrednio przez wyłożeniem na ciasto czy wykorzystujesz jabłka ze słoika, pamiętaj o jednym ważnym szczególe. Aby szarlotka była smaczna i apetyczna, jabłka muszą być odpowiednio zagęszczone. Zbyt rzadkie owoce podczas pieczenia w wysokiej temperaturze puszczają sok, a to z kolei sprawia, że ciasto w efekcie staje się wilgotne i niedopieczone.

Jak zagęścić jabłka do szarlotki? Wystarczy dodać do jabłek mąkę ziemniaczaną - 1 łyżkę na kilogram owoców. Dzięki temu nadzienie szarlotki będzie odpowiednio gęste, a po wyjęciu z piekarnika ciasto nie będzie się rozpadać podczas krojenia.

Ten prosty trik sprawi, że z szarlotki nigdy nie wyjdzie zakalec

Zdjęcie Aby ciasto się nie wybrzuszyło, połóż na nim papier do pieczenia, a następnie wartę grochu / 123RF/PICSEL

Mąka ziemniaczana to nie jedyny sposób na uniknięcie kulinarnej katastrofy podczas przyrządzania ciasta z jabłkami. Ważna rzeczą, o której często się zapomina jest fakt, że nie należy wylewać masy bezpośrednio na surowe ciasto. Najpierw podpiecz spód w piekarniku przez ok. 10 minut. Aby się nie wybrzuszył, ponakłuwaj go wcześniej widelcem, a następnie wyłóż na wierzch papier do pieczenia i wysyp fasolę, groch albo ciecierzycę. Na wstępnie podpieczone ciasto można wyłożyć przygotowane wcześniej jabłka. Dzięki temu smak i konsystencja szarlotki będą idealne.

