Lane naleśniki - palce lizać!

Funnel cake to pyszna alternatywa dla klasycznych naleśników. Amerykanie za nimi szaleją. Smakują doskonale zarówno na ciepło, jak i na zimno. Podaj je na obiad lub deser, a rodzina będzie zachwycona!

Zdjęcie Kokosowe lane naleśniczki /123RF/PICSEL

Składniki - podstawowe: 3 szklanki mąki tortowej

1 szklanka mleka

1 szklanka wody (może być gazowana)

2 jajka

1/4 szklanki cukru

łyżka proszku do pieczenia

sól

1/2 op. cukru wanilinowego

1/2 kieliszka wódki - alkohol sprawi, że ciasto wchłonie mniej tłuszczu Składniki - dodatki do wyboru: owoce

twarożek lub bita śmietana

cukier puder

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki podstawowe wymieszaj aż do uzyskania gładkiej, bezgrudkowej masy. Możesz w tym celu użyć miksera lub kuchennej rózgi.



Przygotuj lejek kuchenny albo pustą butelkę po wodzie mineralnej z wyciętym w zakrętce otworem o średnicy około 0,5 cm. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z butelki - wlej do niej ciasto i zakręć.



Do wysokiej patelni o średnicy około 20 cm wlej 3 cm oleju. Postaw na palniku i poczekaj aż tłuszcz dobrze się nagrzeje.

Przechylając butelkę lub lejek, wylewaj ciasto na rozgrzany olej. Rób to ruchem spiralnym - od zewnątrz do środka, tworząc jednocześnie esy-floresy. Odległości pomiędzy spiralami nie powinny być zbyt duże.

Smaż na brązowy kolor z obu stron. Po wyjęciu odłóż na papierowy ręcznik, który wchłonie nadmiar tłuszczu.

Przed podaniem posyp cukrem pudrem, dodaj owoce, twarożek lub bitą śmietaną - wedle upodobań.