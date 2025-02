Czekolada dubajska to od kilku tygodni słodkość, którą zachwycają się niemal wszyscy. Jej wyjątkowość polega na tym, że pomiędzy warstwami pysznej czekolady skrywa się ogromna ilość nadzienia złożonego z pistacji i bardzo wyjątkowego dodatku, czyli Kataifi (ciasto filo). Choć nie kosztuje mało ze względu na dużą ilość drogich orzechów, większości osób jej cena nie odstrasza, bo wszystko wynagradza bajeczny smak. Nieważne, czy próbowaliście już dubajskiego przysmaku, czy jeszcze nie, mamy dla was wyjątkowy przepis na ciasto, które inspirowane jest właśnie dubajską czekoladą z pistacjami. Jeśli zdecydujecie się je zrobić, z pewnością nie pożałujecie, a bardzo prawdopodobne, że to obłędne ciasto będziecie wielokrotnie powtarzać, bo nadaje się zarówno na uroczyste okazje jak i na weekendowy deser.