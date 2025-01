Tiramisu, które znamy dziś, w tej formie króluje na stołach dopiero od lat 70. poprzedniego wieku. Ale jego historia sięga aż XV wieku, gdy zaczęto eksperymentować i zmieniać przepis na desery typu "zabajone". Choć wielu nazywa ten przysmak "sernikiem z kawą", niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością. Klasyczne tiramisu to przekładane warstwy nasączonych amaretto i kawą biszkoptów w kształcie języków i kremu na bazie mascarpone. Choć wariacji na temat tego deseru powstało mnóstwo, warto poznać i przyrządzić taką wersję, które najczęściej serwowana jest we Włoszech.