Choć z założenia ma być nieco "zakalcowate", brownie trzeba umieć przyrządzić. Należy pamiętać o kilku kluczowych sprawach, takich jak to, by wszystkie składniki były w temperaturze pokojowej, a ubijając jajka z cukrem, należy zwrócić uwagę, by cukier całkowicie się rozpuścił. Zapewni nam to pożądaną "skorupkę" na wierzchu wypieku. Sprawdźcie nasz przepis, który gwarantuje udane brownie. Jest doskonałą propozycją na szybkie ciasto na weekend dla rodziny i niezapowiedzianych gości! Przygotujecie je dosłownie w kilka/kilkanaście minut.