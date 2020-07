Nie ma lepszych lodów niż te domowej roboty! Są nie tylko pyszne, ale i zdrowe. Masz pewność, że nie znajdziesz w nich żadnych konserwantów czy sztucznych składników.

Zdjęcie Lodowy blok malinowo-pistacjowy /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 35 min + mrożenie Składniki dla: 12 porcji Składniki - podstawowe: 1 całe jajko

2 żółtka

1/2 szkl. cukru pudru

1 limonka

1 szkl. śmietany kremówki 30 proc. (wcześniej mocno schłodzonej)

20 dag chudego twarogu

40 dag świeżych malin

15 dag grubo posiekanych pistacji (niesolonych) Składniki - dekoracja: świeże maliny

posiekane pistacje

cukier puder

listki mięty (ew. melisy cytrynowej)

Sposób przygotowania:

1. Limonkę polej wrzątkiem, osusz, zetrzyj z niej skórkę i wyciśnij sok. Podłużną foremkę wyłóż folią spożywczą albo pergaminem. Folia i papier lepiej będą przylegały do foremki, jeśli jej brzegi i spód posmarujesz olejem.



2. Twaróg zmiel trzy razy. Jajko wbij do metalowej miseczki. Dodaj żółtka, cukier puder i skórkę z limonki. Miseczkę postaw nad garnkiem z parującą wodą. Masę ubijaj mikserem, aż stanie się ona puszysta i jasnokremowa (5-7 minut). Potem zdejmij z kąpieli wodnej i ubijaj jeszcze 5-7 minut.



3. Śmietanę ubij. Połącz z sokiem z limonki oraz twarogiem. Obie masy delikatnie wymieszaj. Dodaj maliny oraz posiekane pistacje. Przełóż do przygotowanej foremki. Mroź przez 6-8 godzin.



4. Przed podaniem przełóż na 20 minut do lodówki. Wyłóż na półmisek. Wierzch udekoruj malinami, pistacjami oraz miętą. Oprósz cukrem pudrem.

Idealne lody? Oto cukiernicze zasady!

Pamiętaj o kilku zasadach przygotowywania lodowej masy, a twoje mrożone desery będą pyszne i zawsze udane!



Mieszanie

Masa żółtkowa musi być bardzo puszysta i przed dodaniem śmietany dobrze ostudzona.



Odpowiednia konsystencja

Dodatek alkoholu sprawi, że lody będą miękkie i aksamitne. Do lodów możesz dodać: rum, wódkę, brandy, sherry, whiskey, ajerkoniak, słodkie wino deserowe - ok. 3 łyżek na 1 litr masy lodowej.



Mrożenie

Masę mieszaj co jakiś czas (mikserem lub łyżką, w zależności od konsystencji lodów), by miała ona jednolitą konsystencję. Przez pierwsze 3 godziny mrożenia mieszaj lody co 30 minut, ponieważ przy ściankach masa będzie szybciej zamarzała.