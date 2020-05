Bardzo szybki obiad lub sycąca kolacja w wersji na gorąco. Spaghetti carbonara w lekko uproszczonej wersji zasmakuje miłośnikom włoskiej kuchni i zaspokoi każdy głód.

Zdjęcie Danie szybkie i nieskomplikowane /123RF/PICSEL

Składniki 2 jajka

200 g makaronu spaghetti

100 g wędzonego boczku (ewentualne szynki)

100 ml śmietanki 18 lub 32 proc.

100 g startego żółtego sera

ząbek czosnku

pół garści posiekanej natki pietruszki (może być suszona)

sól, pieprz

1. Makaron gotujemy według przepisu podanego na opakowaniu.



2. Jajka wbijamy do miseczki, łączymy białko z żółtkiem, dodajemy śmietankę i starty ser, doprawiamy, mieszamy do czasu uzyskania możliwie jednolitej konsystencji.



3. Czosnek przeciskamy przez praskę, mięso kroimy w paseczki, podsmażamy razem na oliwie do lekkiego zrumienienia, zdejmujemy z ognia.



4. Na patelnię z usmażonym czosnkiem i mięsem wykładamy ugotowany makaron dodajemy odrobinę wody, podgrzewamy kilka minut często mieszając całość.



5. Zdejmujemy patelnię z ognia, polewamy jej zawartość przygotowaną masą serowo-jajeczną, mieszamy energicznie, by nie ścięła się jak na jajecznicę, przekładamy porcje makaronu na talerze, dekorujemy natką pietruszki.