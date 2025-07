Motto kobiet o tym imieniu brzmi "życie to nieustanna przygoda"

Karolina Woźniak

Nora to imię dla dziewczynki, która będzie podbijać świat uśmiechem i niezaspokojoną ciekawością. "Życie jest nieustanną przygodą" - to motto, które idealnie opisuje jej podejście do rzeczywistości. Czy to zasługa imienia, czy może po prostu Nory przyciągają osoby o takim usposobieniu? Dowiedz się, jakie są na co dzień i poznaj ich mocne strony!