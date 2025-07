Co przyniesie poniedziałek, 28 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą pracowitą i pełną entuzjazmu. Spełnia się ona poprzez działanie i ma tendencję do "uciekania do przodu". Gdy jakiś plan ją zawodzi, znajduje sobie nowe źródło podniet i ku niemu kieruje całą swoją energię. W finansach możesz spodziewać się ważnej i raczej przyjemnej wiadomości, która pchnie Twoje sprawy do przodu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Świat

W relacjach prywatnych wiedza jest potęgą. Nie wzbraniaj się przed nią. Pytaj bliskie osoby o zdanie, czerp z ich przeżyć, historii rodzinnej, inspiruj się wykształceniem. Zanim kogoś ocenisz, dowiedz się więcej o jego zwyczajach, poglądach. Nie ufaj plotkom, sensacyjnym informacjom. W finansach możesz zarobić, podróżując po świecie, nawiązując kontakty zagraniczne.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych trzeba będzie zrównoważyć w sobie przeciwstawne siły, sprzeczne emocje. Ktoś może doprowadzać Cię do pasji, a chwilę potem wzbudzać litość. Taka huśtawka nastrojów to prosty przepis na miłosne uzależnienie. Często mylimy je z prawdziwym uczuciem. W finansach w grę wchodzi szybki awans lub zarobek, wyjazd "za chlebem".

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

RAK

W życiu osobistym warto wyjść nieco ze strefy komfortu, otworzyć się na nowe. Nie zapadną jeszcze żadne decyzje, ale może pojawić się ktoś, kto pokaże Tobie inny świat, odmienny sposób na codzienność. Jeśli dzień powszedni zaczął Cię nużyć, powoli szukaj urozmaicenia. W finansach nie spoczywaj na laurach, szukaj cały czas innowacyjnych rozwiązań.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Kochankowie

W życiu osobistym możesz poznać ludzi, którzy wzniosą Cię na wyższy poziom. "My" zawsze znaczy dużo więcej niż "ja", a do tego różni się od "ja i ty". Czy potrafisz komuś zaufać pomimo niesprzyjających warunków? Trzeba odróżnić głęboką miłość od przelotnego zauroczenia. W finansach masz dwie drogi do wyboru: jedna ekscytująca, a druga stateczna.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Słońce

W relacjach prywatnych widać dobrą nowinę, przebłysk nadziei, spotkanie z ludźmi, których cechuje życiowy optymizm. Szklanka, która jest do połowy pusta, wciąż może ugasić Twoje pragnienie i to jest najważniejsza informacja na teraz. Nie popadaj w skrajności, szukaj trzeciej drogi, objaśniając świat sobie oraz innym. W finansach możesz zdobyć pieniądze na nauczaniu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą waleczną i energiczną. Ten ktoś nie marnuje czasu i chce widzieć szybkie rezultaty. Nie zawsze jednak tak się da. Nie daj się popędzać, negocjuj stale swoją pozycję w związku. Nie rób czegoś tylko po to, by przestano Ci wiercić dziurę w brzuchu. W finansach możesz podjąć się szlachetnej, ale trudnej misji.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która nigdzie i do niczego się nie spieszy, a wie doskonale, że ma w ręku najlepsze karty. Kogoś takiego nie wzruszysz żadnym ultimatum ani rozpaczliwą prośbą. Skuteczniejsze będzie zaskoczenie czymś nowym i pewność siebie. W finansach trzeba będzie załatwić sprawę z przeszłości, poczekać, aż ktoś dojrzeje.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych trzeba będzie odróżnić dobro od zła i jednocześnie… zostawić te wnioski dla siebie. Nie potrzebujesz nikogo oceniać, sprowadzać na dobrą drogę czy karać w imieniu pokrzywdzonych. Cierpliwe słuchanie i dobre pytanie zadane w odpowiednim momencie zdziałają więcej niż pouczenia. W finansach możesz zarobić, słuchając kogoś, np. w terapii.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Śmierć

W relacjach prywatnych nieuniknione zmiany zwykle wcale nie są dramatyczne i bardzo łatwo je przegapić. Pojawia się ktoś nowy? Wiadomo, że pozostanie mniej czasu dla innych. Jesteś z kimś już jakiś czas? Urok nowości mija, a różowe okulary stopniowo zsuwają się z nosa. To naturalne i tak być powinno. W finansach nie rób czegoś wyłącznie po to, by to skończyć.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta Wisielec

W życiu osobistym trzeba czasem odsunąć się od innych, aby móc spotkać siebie. Nie patrz na własne Ja cudzymi oczami. Komplementy są miłe, zaś uwagi cenne. Pamiętaj tylko, że każdy chce Cię ukształtować na własną modłę, pod kątem swoich potrzeb. A czy Ty znasz swoje? W finansach może okazać się konieczne zawieszenie działalności, projektu, wzięcie urlopu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 9 Mieczy

\W relacjach prywatnych nie pozwól, by "wisiały" nad Tobą niedokończone sprawy. Jeśli masz wyrzuty sumienia, napisz list z przeprosinami lub umów spotkanie. Zaakceptuj, że Druga Strona nie przebaczy od razu i może powiedzieć parę gorzkich słów. To jej prawo. W finansach unikaj pracy, która koliduje z Twoim systemem wartości, nie nadstawiaj karku za kogoś.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL

"Polacy za granicą": Ma pod sobą ponad 500 pracowników. „Nietutejsza twarz pomaga” Polsat Play