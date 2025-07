Biała papryka wyróżnia się mleczno-żółtą barwą i stożkowym kształtem. Jej smak jest delikatny i łagodny, co sprawia, że świetnie sprawdza się do faszerowania - nie dominuje innych składników, a po obróbce termicznej zachowuje swój kształt i nie pęka.

To warzywo jest prawdziwą skarbnicą witamin. Zawiera witaminy A, E, K i C, a także witaminy z grupy B - w tym tiaminę, ryboflawinę, niacynę i kwas foliowy. Znajdziemy w niej również cenne minerały, takie jak potas, wapń, żelazo, magnez, fosfor i cynk. Papryka biała składa się w 92 proc. z wody i ma zaledwie 27 kcal w 100 g, co czyni ją idealnym wyborem dla osób dbających o linię.