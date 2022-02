Pierwszą w Polsce pizzerię otwarto 8 marca 1975 roku. Mimo iż od tego momentu nie minęło szczególnie dużo czasu, pizza jest dziś jednym z najbardziej popularnych potraw w naszym kraju. Nie dziwi więc, że Międzynarodowy Dzień Pizzy, który przypada 9 lutego, jest jednym z najchętniej obchodzonych przez nas, nietypowych świąt.

Skąd pochodzi pizza: czy na pewno są to Włochy?

Jednym z najciekawszych faktów, dotyczących pizzy jest to, że wcale nie pochodzi ona z Włoch. Na długo przed tym, jak mieszkańców słonecznej Italii zaczęto traktować jako specjalistów w przygotowaniu pizzy, uproszczone wersje tej potrawy zaczęły pojawiać się w innych regionach świata. I tak w Grecji często jadano płaski chleb z oliwą, ziołami oraz czosnkiem, zaś w Egipcie placki, podobne do chleba.

Tuż po podbiciu Grecji przez Rzymian, zaczęli oni przejmować wiele z helleńskiej kultury. Tak też zaczęto przygotowywać pierwotną wersję pizzy - ciasta na zakwasie. Dopiero w XVII wieku zaczęto dodawać do niej pomidory. Prawdziwy przełom nastąpił w 1889 roku w Neapolu. To tam narodził się przepis na potrawę, znaną dziś jako włoska pizza Margherita - drożdżowy placek z serem mozzarella, bazylią i pomidorami.

Jak zrobić pyszną, domową pizzę? Zaskocz kształtem!

Oryginalna, pochodząca z Neapolu pizza ma okrągły kształt. Jest on nieco praktyczniejszy, gdyż łatwiej upiec ją w piecu, a następnie pokroić. Nie oznacza to jednak, że pizza zawsze musi taka być. Klasyka lubi być przełamywana, dlatego też pizza może być podawana w różnorodnych kształtach. Fantazja pizzermanów nie zna granic. Nasza też nie powinna ich znać. Dlatego też zaskoczmy bliskich nietypową, kwadratową pizzą! Jak ją przygotować?

Składniki:

250 g mąki (pszenna lub pomieszana z innym rodzajem)

150 ml ciepłej wody

½ łyżeczki cukru

25 g świeżych drożdży (opcjonalnie 7 drożdży suchych)

1 łyżka oliwy

1 łyżeczka soli

Świeże drożdże rozpuszczamy w wodzie, dodajemy do nich cukier oraz 3 łyżeczki mąki. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy do wyrośnięcia na około 10 minut. Mąkę przesiewamy, dodając do niej sól, a następnie wlewając rozczyn z drożdży. Mieszkamy składniki, dodając na koniec oliwę.

Ciasto wyrabiamy do momentu, w którym będzie jednolite i elastyczne. Przykrywamy je czystą ściereczką kuchenną i dostawiamy do wyrośnięcia na około godzinę.

Kwadratową blachę smarujemy dokładnie oliwą. Przekładamy na nią wyrośnięte ciasto i delikatnie rozprowadzamy, aż do granic blaszki. W ten sposób otrzymamy pożądany, kwadratowy kształt. Pizzę smarujemy sosem pomidorowym domowej roboty i nakładamy składniki, na które akurat mamy ochotę. Ciasto odstawiamy na kolejne 10 minut do wyrośnięcia.

Piekarnik nagrzewamy do 230 st. C. Pizzę pieczemy przez 10 minut.

***

