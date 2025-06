Zamień słodycze na truskawki i zobacz, co zrobi to z twoją głową

Z wiekiem nie tylko metryka rośnie, ale i skłonność do zapominania. Gdzie są klucze? Po co ja właściwie przyszłam do kuchni? Coś miałam zrobić, ale nie pamiętam co... Brzmi znajomo?

Zanim zaczniesz obwiniać wiek, sprawdź swoją dietę!

Naukowcy odkryli, że zwykła szklanka truskawek dziennie może poprawić pamięć i ochronić mózg przed demencją. I to nie bajka, tylko badania. A że truskawki są pyszne - to jeszcze lepiej. Nic, tylko korzystać.

Truskawki na pamięć? Oto, co mówią naukowcy

Pachnące latem, słodkie i czerwone - truskawki kojarzą się z beztroską, ogrodowym podwieczorkiem i deserem z bitą śmietaną. Ale okazuje się, że to nie tylko przyjemność dla podniebienia. Te owoce mogą też realnie wspierać nasz mózg.

Najnowsze badania pokazują, że codzienne jedzenie truskawek może spowolnić procesy związane ze starzeniem się mózgu i zmniejszyć ryzyko demencji.

Żeby zadbać o pamięć, nie musisz kupować drogich suplementów ani uczyć się chińskiego - wystarczy dorzucić do codziennej diety jedną szklankę truskawek. Tak, to naprawdę aż tak proste.

Dlaczego truskawki są takie wyjątkowe?

Pod cienką skórką kryje się prawdziwy arsenał dobroci. Mamy tu antocyjany, kwas elagowy, ellagitanniny i pelargonidynę (nie martw się, nikt nie każe tego zapamiętywać) - czyli przeciwutleniacze, które chronią nasze komórki przed uszkodzeniem. Do tego dochodzi witamina C, która nie tylko wzmacnia odporność, ale też wspomaga pracę mózgu.

Innymi słowy: truskawki działają jak naturalny krem przeciwzmarszczkowy, ale... dla naszej pamięci.

Co pokazują najnowsze badania?

Zespół naukowców z University of Cincinnati przeprowadził w 2023 roku ciekawe badanie. Wzięło w nim udział 30 osób w wieku od 50 do 65 lat - wszystkie miały nadwagę, problemy z gospodarką cukrową i zauważalne pogorszenie pamięci. Czyli - mówiąc wprost - osoby, które mogą być zagrożone demencją.

Połowa z nich codziennie przez 12 tygodni dostawała porcję sproszkowanych truskawek (13 gramów, czyli tyle, ile w jednej szklance świeżych owoców). Druga połowa dostała placebo.

I co się okazało? Grupa "truskawkowa" miała lepsze wyniki w testach pamięci, większą koncentrację i - co ciekawe - mniej objawów depresyjnych. Do tego poprawił się ich metabolizm i wrażliwość na insulinę.

Efekt? Nie tylko jaśniejszy umysł, ale też lepsze samopoczucie i zdrowsze ciało.

Truskawki to prawdziwa bomba odżywcza - koniecznie włącz je do swojej diety 123RF/PICSEL

A to nie wszystko!

Inne badanie, prowadzone przez 14 lat na prawie 1000 osobach w wieku 58-98 lat, wykazało, że osoby jedzące minimum jedną porcję truskawek tygodniowo, miały nawet o 30 procent mniejsze ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Jedna miseczka tygodniowo - a tak duży efekt? Robi wrażenie.

Ale jak to działa?

Otóż wspomniane wcześniej pelargonidyny i antocyjany nie tylko pięknie brzmią, ale i działają. Zmniejszają stany zapalne w organizmie, chronią neurony, a nawet mogą blokować tworzenie się białek związanych z chorobą Alzheimera.

Dodatkowo poprawiają metabolizm glukozy i tłuszczów - a to oznacza lepsze krążenie, lepsze dotlenienie mózgu i mniej szkodliwych złogów w naczyniach. Innymi słowy - mózg ma lżej, łatwiej i jaśniej.

No dobrze, ale ile tych truskawek trzeba zjeść?

Badania sugerują, że jedna szklanka truskawek dziennie (około 150 g) to świetny punkt wyjścia. A co jeśli nie ma dostępu do świeżych?

Spokojnie, mrożone też działają. O ile nie są mocno podgrzewane, gotowane z cukrem, zachowują większość swoich przeciwutleniających właściwości.

Badania były robione na sproszkowanych, liofilizowanych owocach, które powstały ze świeżych, suszonych truskawek - więc forma nie gra olbrzymiej roli. Mrożone truskawki to idealny sposób, by cieszyć się ich właściwościami przez cały rok.

Diety takie jak MIND (czyli sposób żywienia wspierający pracę mózgu) zalecają dwie porcje owoców jagodowych tygodniowo. Ale jeśli lubisz truskawki - śmiało możesz jeść je nawet codziennie.

Smażysz placuszki na śniadanie? Dorzuć do nich garść truskawek, twój mózg ci podziękuję 123RF/PICSEL

Jak przemycić truskawki do codziennej diety?

Oto kilka pysznych pomysłów:

Smoothie z jogurtem naturalnym, mrożonymi truskawkami i łyżką orzechów Owsianka z truskawkami i migdałami Twarożek z truskawkami i miodem na śniadanie Domowa lemoniada z mrożonych truskawek i mięty

Nie potrzeba specjalnych diet ani liczenia kalorii - po prostu dodaj garść truskawek do tego, co już jesz.

