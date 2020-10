Codzienny rytuał polegający na wypijaniu po obudzeniu szklanki (lub dwóch) ciepłej wody z dodatkami może zrobić wiele dobrego i przynieść wymierne korzyści, które zaobserwujesz, o ile będziesz wytrwały i konsekwentny.

Dobroczynne właściwości napoju można wzmocnić dodając do niego zdrowe dodatki - świeżo wyciśnięty sok z cytryny i naturalny miód, najlepiej od sprawdzonego dostawcy, to ważne, bo wyroby miodopodobne nie nadają się do tego celu.

Regularne picie mikstury pomaga oczyścić organizm z toksyn i innych szkodliwych produktów przemiany materii, wspiera prawidłowe trawienie (w efekcie sprzyja skutecznemu odchudzaniu) wzmacnia odporność, wyraźnie poprawia stan cery, a nawet spłyca zmarszczki.

Sposób przygotowania jest niezwykle prosty. Cytrynę kroimy w plasterki i umieszczamy w dzbanku. Następnie zalewamy ją litrem ciepłej wody, dodajemy łyżkę miodu i mieszamy. Pijemy, póki ciepłe. Ważne, żeby woda nie była gorąca ani tym bardziej wrząca.