Mleko i owoce - połączenie doskonałe

Trwa lato, czyli sezon, który rozpieszcza urodzajem owoców! Możesz je nie tylko jeść, ale także... wypić! Zgaś letnie pragnienie orzeźwiającym napojem owocowym na bazie pysznego mleka! Z czym najlepiej je połączyć i czy smoothie jest doskonałym wyborem dla każdego?

Zdjęcie Shake malinowy /INTERIA.PL/materiały prasowe

Dlaczego mleko i owoce to idealny pomysł na letni dzień? Jest co najmniej kilka powodów. Przede wszystkim zimne mleko z dodatkiem zmiksowanych owoców tworzy wspaniale chłodzący i zarazem sycący napój. To także lekkostrawna przekąska na każdy dzień, niezależnie od nastroju i pogody. Co więcej - wykonanie takiego duetu zajmie Ci kilka chwil. Do blendera wrzucasz owoce, ewentualnie pestki czy błonnik, miksujesz i... gotowe!

Mleko + owoce - przepis idealny dla każdego

Napój powstały z połączenia mleka i ulubionych owoców to bardzo zdrowa przekąska - mleko bowiem pełne jest białka oraz ważnych dla organizmu pierwiastków, takich jak wapń, fosfor, magnez i potas. Dodając do niego owoce zyskujemy prawdziwą bombę witaminową oraz błonnik, który wspiera prawidłową przemianę materii. Taki napój przypadnie do gustu nie tylko dorosłym, ale także dzieciom. Kolorowa przekąska to doskonały pomysł na przerwę podczas letnich zabaw na świeżym powietrzu.

Warto także zauważyć, że mleczno-owocowy koktajl stanowi lekkostrawny oraz niskokaloryczny posiłek, w sam raz dla osób dbających o linię. Jeśli więc masz ochotę na ochłodę weź garść malin, borówek lub truskawek i wrzuć je do blendera wraz ze szklanką mleka np. Łaciate. Do wyboru masz różne warianty zawartości tłuszczu - 0%, 0,5%, 1,5%, 2% i 3,8%. Wybierz swoje ulubione, bez obaw o dodatkowe kalorie!

Shake malinowy

Składniki szklanka malin

150 ml mleka np. Łaciate

1 małe opakowanie lodów waniliowych

listki mięty do dekoracji

Przygotowanie:

Maliny płuczemy i osuszamy. Miksujemy je z mlekiem. Dodajemy lody i całość ponownie miksujemy. Rozlewamy do szklanek i dekorujemy listkami mięty.

Zdjęcie Shake z kiwi i pomarańczy / INTERIA.PL/materiały prasowe

Shake z kiwi i pomarańczy

Składniki ¾ szklanki mleka Łaciate

2 kiwi

1 duża pomarańcza

1 łyżeczka naturalnego miodu

listki mięty do dekoracji

Przygotowanie:

Do blendera kielichowego wrzucamy obrane i pokrojone na małe kawałki kiwi. Dodajemy sok wyciśnięty z jednej pomarańczy, wlewamy mleko. Całość blendujemy do uzyskania gładkiej masy. Dodajemy miód i miksujemy jeszcze przez chwilę. Shake przelewamy do szklanek, dekorujemy listkiem mięty, pijemy od razu po przygotowaniu.