Młynci - słynne ukraińskie naleśniki występują w wielu wariantach. Najpopularniejsza wersja nadzienia to połączenie mięsa mielonego, cebuli i ziemniaków. Przepyszne!

Zdjęcie Tradycyjnie smaży się ja na głębokim tłuszczu, dlatego trudno je nazwać dietetycznymi /123RF/PICSEL

Ciasto:

Składniki 2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka wody

2 łyżki oleju

2 jajka

szczypta soli

Reklama

1. Przesiewamy mąkę do miski. Wodę łączymy z mlekiem.



2. Dodajemy do mąki wodę z mlekiem, jajka i dwie łyżki oleju, mieszamy do uzyskania pożądanej konsystencji ciasta



3. Smażymy naleśniki (najlepiej już bez dodatku tłuszczu na zwykłej patelni).



Farsz + całość:



Składniki 1 cebula

1 jajko

400 g ziemniaków

300 g gotowanej wołowiny

2 łyżki musztardy

olej

sól, pieprz

1. Ziemniaki obieramy, myjemy i gotujemy w osolonym wrzątku do miękkości. Już ugotowane mielimy z mięsem, dodajemy pokrojoną w drobną kostkę i podsmażoną cebulkę, musztardę, doprawiamy. Łączymy wszystkie składniki.



2. Naleśniki wypełniamy farszem, składamy w trójkąty, smarujemy rozkłóconym jajkiem i podsmażamy na oleju.