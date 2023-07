Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane są jednym z najzdrowszych źródeł węglowodanów w naszej diecie. Zawierają również niewielkie ilości białka oraz tłuszczy. Mają dużo błonnika, który korzystnie wpływa na układ pokarmowy i poprawia pracę jelit. Płatki owsiane zawierają również witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak mangan, fosfor i magnez.

Regularne spożywanie płatków owsianych może pomóc nam w utrzymaniu stałej, zdrowej wagi oraz wzmocnić nasz układ odpornościowy. Podkreśla się, że przyjmowanie płatków owsianych może pomóc w profilaktyce cukrzycy typu 2.

Ze względu na zawartość magnezu, płatki wzmacniają pamięć, koncentrację oraz pomagają w walce ze stresem. Mają łagodzący wpływ na stany zapalne. Można je stosować również od zewnątrz. Płatki mogą pomóc w nawilżeniu skóry i poprawie jej kondycji.

Kiedy najlepiej jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane można jeść codziennie. Stanowią element zdrowej diety i mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Warto jednak pamiętać o ich właściwym przygotowaniu. Jeśli spożywasz płatki na słodko, unikaj niezdrowych dodatków, jak cukier, słodzony nabiał, czy kremy czekoladowe. Zamiast nich możesz użyć naturalnych słodzików lub owoców do poprawienia smaku owsianki. Dodatek naturalnych składników może nie tylko poprawić smak owsianki, ale także dodać jej wartości odżywczych.

Płatki owsiane można jeść niezależnie od pory dnia. Mają pozytywny wpływ na nasz organizm zarówno rano, jak i wieczorem. Mogą być pełnowartościowym śniadaniem, podwieczorkiem, a nawet kolacją.

Co można zrobić z płatków owsianych?

Płatki owsiane to jedno z najbardziej uniwersalnych zbóż. Można je przyrządzić na wiele różnych, często zaskakujących sposobów. Wiele osób nie przepada za tradycyjną owsianką. Warto przygotować ją w inny sposób. Nie gotuj płatków w garnuszku. Spróbuj przyrządzić owsiankę nocną lub owsiankę pieczoną.

Płatki owsiane można dodać do koktajlów i smoothie. Dzięki temu napój będzie bardziej treściwy i będzie miał więcej wartości. To dobry sposób na przemycenie błonnika i minerałów, jeśli nie przepadamy za smakiem płatków owsianych.

Płatki owsiane mają neutralny smak, który doskonale się sprawdzi w słonych daniach. Płatki można zmielić na mąkę i zastępować nimi jej pszenny odpowiednik. Warto spróbować przygotować placuszki na mące owsianej, omlety oraz naleśniki. Mogą stanowić dodatek do pasztetów i kotletów wegetariańskich i wegańskich.

Płatki owsiane w kuchni wegańskiej są również stosowane jako zamiennik jajka. Ciasto na bazie płatków owsianych może nie wymagać dodatku produktów odzwierzęcych, Płatki owsiane stanowią także doskonałą bazę do różnego rodzaju ciastek. Można je wykorzystać do stworzenia smacznej i zdrowej przekąski.

Przepis na ciasto z płatków owsianych

Drobno zmielone płatki owsiane stanowią dobry zamiennik mąki pszennej. Oznacza to, że możesz przyrządzić z ich dodatkiem każde ciasto. My proponujemy przepis na czekoladowe ciasto owsiane. Będziesz do niego potrzebował:

100 g czekolady gorzkiej lub deserowej,

80 g masła,

60 g cukru,

4 jajka,

140 g mąki owsianej,

1 łyżeczkę proszku do pieczenia,

szczyptę soli.

Przygotowanie:



Zacznij od rozpuszczenia w garnku masła i czekolady. Podgrzewaj je na małym ogniu, co jakiś czas mieszając. Kiedy składniki będą płynne, odstaw je do przestudzenia. W dużej misce zmiksuj jajka z cukrem, do momentu aż będą jasną i puszystą masą. Stopniowo wlej do mieszanki przestudzone masło z czekoladą. W osobnej misce wymieszaj dokładnie suche składniki. Następnie przesyp je przez sito do miski z płynnymi składnikami. Krótko miksuj do połączenia składników. Przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzchu możesz ułożyć sezonowe owoce, jak maliny, brzoskwinie lub borówki. Ciasto piecz w piekarniku rozgrzanym do 175 st. C przez 30-40 minut. Za pomocą suchego patyczka, możesz sprawdzić, czy ciasto jest gotowe.

Przepis na omlet z płatków owsianych

Omlet owsiany to wartościowy posiłek, który nigdy nie będzie nudny. Możesz go doprawić na słodko lub słono. Za pomocą dodatków może sprawić, że za każdym razem będzie smakować inaczej. Do przygotowania jednej sztuki będziesz potrzebował:

2 jajka

2 łyżki płatków owsianych

2 łyżki mleka,

sól lub cukier,

olej lub masło klarowane do smażenia.

Przygotowanie:



Składniki, oprócz tłuszczu wystarczy dodać do naczynia lub kielicha blendera. Zmiksuj je na gładką masę. Blender sprawi również, że masa na omlet będzie napowietrzona, a omlet wyjdzie puszysty. Na patelni dobrze rozgrzej olej lub masło klarowane. Następnie wlej masę i rozprowadź ją równomiernie po patelni. Smaż na średnim ogniu pod przykryciem przez ok. 5-7 minut.

Kiedy omlet będzie gotowy wystarczy dodać do niego ulubione dodatki. Może to być dżem, świeże owoce, twarożek. Na słono możesz podać go z serem, wędliną oraz warzywami.

Zobacz także: 6 pomysłów na energetyczne śniadanie z omletem owsianym

Przepis na kotlety z płatków owsianych

Kotlety z płatków owsianych zachwycą nie tylko wegetarian, ale także mięsożerców. Mogą być dodatkiem do pysznego obiadu. Do ich przygotowania będą potrzebne:

1,5 szklanki płatków owsianych,

2 szklanki wody lub bulionu,

cebula,

jajko,

bułka tarta,

sól, pieprz,

koperek, natka pietruszki, ulubione przyprawy,

olej do smażenia.

Przygotowanie:



Płatki owsiane ugotuj w wodzie lub w bulionie. Pozostaw do ostygnięcia. Drobno posiekaną cebulą usmaż na łyżce oleju. Do przestudzonych płatków owsianych w dużej misce dodaj jajko, cebulę i przyprawy. Wymieszaj składniki. Jeśli masa jest zbyt mokra, dodaj bułki tartej, jeśli zbyt sucha, odrobinę wody. Powinna mieć konsystencję podobną do masy na kotlety mielone. Gotową masę formuj na kotlety i smaż na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor.

