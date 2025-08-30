Nie potrzebujesz siłowni i specjalistycznego sprzętu. Prawdziwym sprzymierzeńcem w zachowaniu zdrowia i redukcji masy ciała jest chodzenie. Prosta czynność, a ile efektów! Dlatego naprawdę szkoda, że dość często jej nie doceniamy.

Jak spacery wpływają na zdrowie?

Eksperci twierdzą, że już 30 minut spaceru dziennie wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu krążenia, wzmacnia kości i wytrzymałość mięśni, pomaga spalać tkankę tłuszczową. Regularne spacerowanie minimalizuje również ryzyko rozwoju chorób serca, osteoporozy czy cukrzycy typu 2. Największą zaletą jest to, że do tej aktywności potrzebujemy jedynie czasu i chęci. Jeśli pomimo tego nadal masz problem z motywacją, z pomocą przychodzi metoda 6-6-6.

Na czym polega metoda 6-6-6? Oto korzyści dla zdrowia

Trening, który w ostatnim czasie podbił świat fitness (i przy okazji TikToka), opiera się na trzech częściach: 6 minut rozgrzewki, 60 minut spaceru, 6 minut wyciszenia. Pozostańmy jeszcze przy tytułowej "szóstce", ponieważ eksperci sugerują, by trening wykonywać o godzinie 6 rano lub wieczorem.

Dr Milica McDowell, certyfikowana fizjolog ćwiczeń i wiceprezeska ds. operacyjnych Gait Happens zaznacza, że wspomniana metoda to dobry sposób na to, by wykonywać więcej niż 150 minut ćwiczeń tygodniowo.

"Jeśli zrobisz trening wcześnie o 6 rano lub później o 18, łatwiej zmieścisz go w swoim harmonogramie dnia" - zwraca uwagę McDowell.

Chodzenie to prosta forma aktywności, która przynosi wiele korzyści 123RF/PICSEL

Jak widać, wskazana godzina ma charakter symboliczny i może pomóc wkomponować trening w plan dnia. Kluczem jest regularność. Ważne też, by nie pomijać żadnego z elementów wspomnianej metody. Jeśli godzinny spacer - ze względu na liczne obowiązki czy stan zdrowia nie jest możliwy - warto, by zacząć od spaceru trwającego pół godziny i stopniowo wydłużać czas jego trwania.

Metoda 6-6-6 krok po kroku prezentuje się następująco:

6-minutowa rozgrzewka: delikatne rozciąganie lub spacer w miejscu,

60-minutowy spacer: tempo dostosowane do możliwości,

6-minutowe wyciszanie: relaks po marszu.

Mike Julom, trener personalny, w rozmowie z portalem healthline.com mówi:

"Główną część ćwiczeń stanowi szybsze, energiczne tempo, które podnosi tętno i stymuluje układ krążenia. Ćwiczenia są krótkie i proste, szczególnie dla osób, które chcą zmieścić ćwiczenia w ciągu napiętego dnia".

McDowell podkreśla, że samo chodzenie to świetna forma ćwiczeń, która wspomaga utratę wagi.

"Jeśli chodzisz w strefie 2 swojego tętna [znana również jako strefa spalania tłuszczu - przyp. red.], możesz odnieść liczne korzyści zdrowotne. Strefa 2 to około 50 proc. tętna maksymalnego dla większości osób" - przyznała McDowell.

Pozbycie się nadprogramowych kilogramów to nie wszystko. Chodzenie jest mniej obciążające dla stawów niż np. bieganie i jest aktywnością bezpieczną dla większości osób.

Codzienny spacer poprawi samopoczucie, ułatwi zasypianie i usprawni krążenie krwi 123RF/PICSEL

Mike Julom wskazuje, że to odpowiednia forma aktywności dla osób starszych i borykających się z bólami stawów. Przyznaje też, że regularne spacery mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, poprawiają pracę jelit i zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia.

Ile kroków dziennie robić?

Liczba kroków zależy od wieku, poziomu aktywności i kwestii zdrowotnych. Słynne "10 tys. kroków" to w zasadzie reklamowy slogan wywodzący się z lat 60. XX wieku. Zgodnie z nowymi badaniami, już 6-8 tys. kroków dziennie pozwala obniżyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza u osób po 60. roku życia. Najważniejsze, by nie rezygnować z tego typu aktywności. W 2025 roku czasopismo "Lancet Public Health" zaleciło 7 tys. kroków dziennie. Zdaniem ekspertów taka liczba zmniejsza ryzyko demencji, przewlekłych chorób, depresji czy nawet nowotworów.

