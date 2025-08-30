Jedziesz do sanatorium we wrześniu? Oto co musisz spakować do walizki

Wrzesień w sanatorium. Weź ubrania na każdą pogodę

Sanatorium to nie tylko zabiegi, ale także spacery po okolicy i korzystanie z dobrodziejstw lokalnego mikroklimatu. Wrześniowa aura może być zmienna - od słonecznych dni, przez chłodniejsze poranki, aż po deszczowe popołudnia.

W walizce powinny znaleźć się więc zarówno lekkie ubrania, jak bluzki z krótkim rękawem czy spodnie, jak i cieplejsze elementy garderoby: polar, bluza, sweter czy kurtka wiatro- i przeciwdeszczowa. Obowiązkowym spakować powinniśmy parasolkę, czapkę z daszkiem na słońce i cieplejszą czapkę na wietrzne dni.

Nie możemy zapominać o odpowiednim obuwiu. Wygodne adidasy, lżejsze sandały, a w razie potrzeby także kalosze to zestaw, który sprawdzi się na każdą pogodę.

Dobrą praktyką jest sprawdzenie prognozy pogody tuż przed wyjazdem - pozwoli to uniknąć niepotrzebnego nadbagażu, a jednocześnie mieć pewność, że o niczym ważnym nie zapomnieliśmy.

Co spakować na wyjazd do sanatorium we wrześniu? To bardzo ważne Canva Pro INTERIA.PL

Dokumenty i apteczka - absolutna podstawa

Oprócz ubrań w naszym bagażu powinny znaleźć się wszystkie najpotrzebniejsze dokumenty. Dowód osobisty, skierowanie z NFZ wraz z numerem, kompletna dokumentacja medyczna z wynikami badań i informacjami o przyjmowanych lekach to rzeczy, o których nie powinniśmy zapominać.

Przydadzą się również ostatnie wypisy ze szpitala, legitymacja emeryta-rencisty (lub elektroniczna wersja w telefonie), orzeczenie o niepełnosprawności, prawo jazdy czy bilety. Oczywiście nie zapomnijmy też o gotówce i kartach płatniczych.

Nie możemy też liczyć na to, że ośrodek zapewni nam leki - dlatego zabranie własnej apteczki to konieczność. Oprócz medykamentów przyjmowanych na stałe warto mieć środki przeciwbólowe, przeciwzapalne, na zgagę, biegunkę czy zaparcia. Mogą one się okazać nieocenione w nagłych sytuacjach.

Przydatne rzeczy, o których łatwo zapomnieć

Pobyt w sanatorium to także korzystanie z basenu i zabiegów wodnych. Niezbędny będzie więc strój kąpielowy (najlepiej dwa komplety), klapki, czepek, szybkoschnący ręcznik i szlafrok. W kosmetyczce powinny znaleźć się wszystkie codziennie używane produkty: mydło, szampon, balsam, pasta i szczoteczka do zębów, a także krem do twarzy czy spray na komary. Pamiętajmy też o kremie z filtrem UV.

Wrzesień bywa pogodowo kapryśny, dlatego warto spakować się rozsądnie Canva Pro INTERIA.PL

Warto spakować też małe opakowanie proszku lub płynu do prania - w wielu sanatoriach trzeba korzystać z własnych detergentów. Przydatne mogą okazać się stopery do uszu, szczególnie jeśli zakwaterowanie przewiduje współdzielenie pokoju. Dobrze mieć przy sobie notatnik i długopis na ważne zapiski od lekarza, a także laptop lub tablet wraz z ładowarkami, jeśli planujemy korzystać z urządzeń elektronicznych.

"Nomada": Lotniskowe procedury. Jedno słowo może kosztować cię podróż INTERIA.PL