Makaronowe muszle nadziewane mięsem mielonym to wbrew pozorom bardzo konkretny, solidny i sycący posiłek. Można je zaserwować zamiast typowego drugiego dania, by nieco zaskoczyć domowników.

Zdjęcie Wspaniale smakują i ciekawie się prezentuja /123RF/PICSEL

Składniki 250 g mięsa mielonego (np. łopatki)

1 puszka pomidorów

1 opakowanie makaronu conchiglioni (duże muszle)

1 łyżka przecieru pomidorowego

1 ząbek czosnku

1 mała cebulka

200 g żółtego sera

2-3 pieczarki

1 marchewka

olej do smażenia

sól, pieprz, bazylia, oregano

2-3 pomidory

dowolna zielenina do dekoracji

1. Makaron gotujemy al dente w osolonym wrzątku.



2. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz, dodajemy ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę, drobno pokrojoną cebulkę i smażymy do lekkiego zrumienienia. Uważamy, by warzywa się nie przypaliły.



3. Dodajemy drobno pokrojone pieczarki, smażymy wszystko razem, dodajemy mięso mielone, przyprawy, zmiksowane pomidory z puszki i przecier. Mieszamy i dusimy wszystko razem pod przykryciem ok. 20 minut, aż odparuje płyn, a zawartość patelni zgęstnieje, co jakiś czas mieszamy.



4. Pomidory kroimy w plasterki i wykładamy na dnie lekko natłuszczonego naczynia żaroodpornego.



5. Muszle nadziewamy farszem, ustawiamy na plastrach pomidorów, obficie posypujemy startym serem. Zapiekamy w temp. 180 stopni przez 10-15 minut. Upieczone wykładamy na talerze wraz z pomidorami ze spodu i dekorujemy ulubioną zieleniną.