Najbardziej sprośny włoski deser

Neapol jest kolebką pizzy, Bolonia dała światu sos bolognese, a Rzymowi zawdzięczamy cacio e pepe. Jeśli jednak chodzi o desery, to najsłynniejsze we Włoszech są pochodzące z Sycylii nadziewane rurki cannoli. Ten smakołyk, dumnie wystawiany w prawie każdej sycylijskiej kawiarni i cukierni, jest również najbardziej erotycznym przysmakiem Włoch, a o historii jego powstania krążą pikantne legendy.

Zdjęcie Pyszne cannoli /123RF/PICSEL

Jedna z legend głosi, że cannoli powstało na początku X wieku, gdy Sycylia była pod panowaniem arabskim. Rządzący wyspą emir miał w mieście Caltanissetta swój harem i to właśnie mieszkające w nim kobiety wymyśliły słynny dziś przysmak - smażoną rurkę z ciasta przygotowanego z mąki, cukru i masła, wypełnioną kremowym nadzieniem. Stworzyły ten deser, by oddać hołd męskości emira. Chociaż nie ma żadnych dowodów na to, że ta opowieść nie została zmyślona, to jedno jest pewne - erotyczne konotacje najpopularniejszego włoskiego deseru nie są jedynie legendą.

Według Marii Oliveri, znawczyni dziedzictwa kulturowego Sycylii, cannoli mogą wywodzić się z czasów antycznych. W starożytnym Rzymie narządy płciowe nie były uważane za tabu, wręcz przeciwnie, były czczone jako symbole obfitości.



- Seksualne kształty sycylijskich deserów wywodzą się z tamtego starożytnego świata - powiedziała w rozmowie z BBC Oliveri.

O tym, że rurki cannoli miały kojarzyć się z seksem, przekonany jest także Dario Mangano, semiolog z Uniwersytetu w Palermo, autor rozprawy naukowej na temat znaczenia sycylijskich deserów. Przekonuje on, że cannoli w dawnych czasach były serwowane głównie w trakcie karnawału, czyli w okresie, gdy można było sobie folgować, bawić się i pozwalać na rozpustę.



- Mężczyźni dawali kobiecie ten deser, aby zasugerować im pożądanie, pociąg seksualny - twierdzi badacz.

Niezależnie od tego, jakie skojarzenia budzi dziś kształt słynnego sycylijskiego deseru, to jego smak może być źródłem rozkoszy. A że w czasie przedłużającej się pandemii brakuje nam przyjemności, to może warto nauczyć się przygotowywać delikatne, chrupiące rurki z rozpływającym się w ustach kremem z ricotty? Wypróbujcie nasz przepis:

Składniki - ciasto: 250 g mąki pszennej

1 żółtko

30 g miękkiego masła

20 dag cukru pudru

szczypta soli i cynamonu

1 łyżeczka kakao

5 łyżek słodkiego wina Składniki - krem: 750 g serka ricotta

125 ml schłodzonej śmietany kremówki 30% lub 36%, schłodzonej

1/2 szklanki cukru pudru

starta skórka z jednej cytryny

50 g startej gorzkiej czekolady Składniki - dodatkowo: 1 białko

do posypiania (wg upodobań): cukier puder, posiekane orzechy, starta czekolada

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki na ciasto powinny być w temperaturze pokojowej. Włóż je do misy miksera i wyrób ciasto. Po początkowym miksowaniu można je wyjąć z misy i wyrobić ręcznie. Gotowe owiń w folię spożywczą i pozostaw w temperaturze pokojowej na godzinę.

Po tym czasie podziel ciasto na kilka części - te których nie wałkujesz trzymaj pod folią. Ciasto należy wałkować nawet kilkanaście razy, zakładając na siebie - w ten sposób wtłoczysz w nie jak najwięcej powietrza. Po kilkunastokrotnym wałkowaniu, rozwałkuj ciasto raz jeszcze, tym razem bardzo cienko i wycinaj z niego kółka o średnicy około 10 cm. Wycięte kółka zawijaj wokół metalowych foremek, tak by ciasto delikatnie na siebie zachodziło, sklejając je za pomocą roztrzepanego lekko białka.

Na głębokiej patelni rozgrzej olej i delikatnie wkładaj do niego foremki z ciastem. Po chwili szczypcami ściągnij ciasto z foremek, aby swobodnie mogło pływać po powierzchni. Foremki wyciągnij, a gdy ostygną nawijaj na nie kolejne kółka z ciasta i smaż. Gdy rurki będą delikatnie brązowe, wyłóż je na papierowym ręczniku, który wchłonie nadmiar tłuszczu.

Serek odsączaj przez około godzinę na gazie, a następnie wraz z cukrem umieść w misie miksera i zmiksuj, aż będzie puszysty. W oddzielnym naczyniu ubij śmietanę i delikatnie wymieszaj ją z serkiem. Dodaj startą czekoladę i wymieszaj.

Rurki z ciasta nadziej kremem tuż przed podaniem - inaczej szybko zmiękną. Końce posyp cukrem, orzechami lub czekoladą.