Najlepsza pasta rybna

Alternatywa dla kanapek z szynką czy serem żółtym. Pyszną pastę rybną przygotujesz w 20 minut. Domownicy będą zachwyceni!

Zdjęcie Kanapka z pastą rybną /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 20 min Składniki dla: 6 porcji Składniki 2 jajka

1 mała wędzona makrela

20 dag białego sera

1 mała cebula

pół pęczka cienkiego szczypiorku

1-2 łyżki majonezu lub jogurtu naturalnego

sól, pieprz

6 bułek

kilka liści sałaty

Sposób przygotowania:

1. Jajka ugotuj na twardo w wodzie z solą. Ostudź, obierz, posiekaj. Obierz ze skóry oraz ości wędzoną makrelę. Zmiksuj razem z białym serem na gładką pastę.

2. Obierz i drobno posiekaj cebulę. Jeśli chcesz, ułóż ją na sicie, sparz wrzątkiem, a potem przelej zimną wodą i osącz. Szczypiorek opłucz, osusz na papierowym ręczniku kuchennym, drobno posiekaj. Dodaj do pasty rybno-serowej (część odłóż do dekoracji). Wsyp cebulę, wymieszaj.

3. Przygotowaną pastę połącz z majonezem lub jogurtem naturalnym, dopraw do smaku solą oraz pieprzem. Bułki przekrój na połówki. Przełóż liśćmi sałaty oraz przygotowaną pastą. Posyp odłożonym wcześniej szczypiorkiem.

