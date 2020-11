Najlepsze dania z ziemniaków

Ziemniaki potrafią "obsłużyć" cały obiad z przystawką. Potrawy , które powstają na ich bazie są proste w przygotowaniu i wyjątkowo smakowite. Bonus - zwykle nie nadwyrężają budżetu.

Zdjęcie Nadają się na śniadanie, obiad i kolację /123RF/PICSEL

Nadziewane ziemniaki



Składniki 5-6 większych ziemniaków

1 cebula

150 g wędzonej szynki lub boczku

150 g żółtego sera

100 g kwaśnej śmietany

1 łyżka musztardy

sól, pieprz

tymianek

oliwa

dowolna zielenina

Reklama

Ziemniaki gotujemy w mundurkach na półtwardo. Odcedzamy, pozostawiamy do przestygnięcia.

Szynkę (lub boczek) i cebulę kroimy w kosteczkę, podsmażamy na maśle, studzimy.



Farsz: podsmażone cebulę i szynkę łączymy w miseczce z połową sera startego na dużych oczkach tarki, śmietaną i łyżką musztardy, dodajemy przyprawy, mieszamy.

Ziemniaki kroimy wzdłuż, wydrążamy miąższ, by powstały "łódeczki". Każdą napełniamy farszem, wykładamy w natłuszczonym oliwą naczyniu żaroodpornym, pieczemy ok. 10 minut, wyciągamy z piekarnika, posypujemy resztą startego sera, zapiekamy przez 5-10 minut, wyjmujemy, posypujemy zieleniną.

Kumpir - turecki przysmak



Zdjęcie Syci bardziej niż tradycyjny hamburger / 123RF/PICSEL

Składniki 4 duże ziemniaki

1 filet z kurczaka

50 g papryki konserwowej

50 g kukurydzy z puszki

50 g ogórków konserwowych

1 cebulka

garść oliwek

4 cienkie plastry masła

100 g żółtego sera

przyprawa kebab gyros

olej do smażenia

sos:

1 kubeczek jogurtu naturalnego (250 g)

2 ząbki czosnku

łyżeczka soku z cytryny

pieprz

Ziemniaki myjemy bardzo dokładnie, osuszamy. Nie obieramy. Owijamy folią aluminiową i zapiekamy w piekarniku, w naczyniu żaroodpornym przez 1-1,5 godziny w temp. 220 stopni. Czy się dobrze upiekły - sprawdzamy nakłuwając je widelcem. Skórka powinna być twardawa, chrupiąca, a środek miękki. Gotowe ziemniaki wyjmujemy z piekarnika.



Gdy ziemniaki jeszcze się pieką, ser ścieramy na dużych oczkach tarki, pierś z kurczaka kroimy na niewielkie kawałki, posypujemy przyprawą kebab-gyros i smażymy na oleju.



Łączymy jogurt naturalny z rozgniecionymi ząbkami czosnku, łyżeczką soku z cytryny i szczyptą pieprzu. Powstały sos chłodzimy w lodówce.



Gorące ziemniaki odwijamy, nacinamy, rozchylamy i widelcem ugniatamy miąższ. Do każdego ziemniaka wkładamy plaster masła, usmażone mięso, część startego sera, kukurydzę, pokrojone oliwki, paprykę, ogórki i cebulkę. Polewamy ziemniaki sosem i posypujemy resztą startego sera.



Krem ziemniaczany



Zdjęcie Delikatna, kremowa i bardzo aromatyczna / INTERIA.PL

Składniki 5 ziemniaków

2 marchewki

2 cebule

1 pietruszka

kawałek białej części pora

1 trójkącik serka topionego

sól, pieprz

majeranek, tymianek

natka pietruszki

olej

Marchewki, pietruszkę i jedną z cebul obieramy, myjemy, kroimy i umieszczamy w garnku razem z kawałkiem pora. Zalewamy 1,5 l wody i gotujemy, aż warzywa będą miękkie.



Ziemniaki i drugą cebulę obieramy, myjemy, kroimy. Na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy pokrojoną cebulę, podsmażamy do zrumienienia, dokładamy pokrojone ziemniaki, podduszamy wszystko razem pod przykryciem przez kilka minut.



Dodajemy do zupy zawartość patelni, wsypujemy sól i pozostałe przyprawy. Jeśli wygotowało się za dużo wody - uzupełniamy ją, by ziemniaki były przykryte. Gotujemy wszystko razem ok. 20-25 min., aż ziemniaki całkiem zmiękną. Blendujemy zupę na gładki krem. Wykładamy na talerze, posypujemy natką pietruszki.



Sałatka ziemniaczana



Zdjęcie Mięsna wkładka czyni sałatkę jeszcze bardziej pożywną / 123RF/PICSEL

Składniki 4 ziemniaki

50 g boczku

1 czerwona cebulka

1 łyżka oleju

sól, pieprz

koperek

Wyszorowane ziemniaki gotujemy w mundurkach, lekko studzimy, obieramy, kroimy w niewielką kostkę. Cebulę kroimy w piórka, boczek na małe plasterki.

Na patelni rozgrzewamy olej, podsmażamy boczek, aż się zrumieni. Łączymy z ziemniakami i cebulą, doprawiamy, posypujemy koperkiem.

Ziemniaki Hasselback



Zdjęcie Nie tylko smakują świetnie, ale i tak wyglądają / 123RF/PICSEL

Składniki 1 kg ziemniaków

masło

sól, pieprz

papryka słodka lub ostra

dowolna zielenina

olej

Ziemniaki obieramy i myjemy. Nacinamy je przy pomocy bardzo ostrego noża tworząc ok. 3 mm paseczki. Uważamy, żeby nie przeciąć ziemniaka w całości.



Tak przygotowane ziemniaki smarujemy olejem, delikatnie rozchylamy nacięcia, by i tam dotarł olej. Podsypujemy ziemniaki solą, pieprzem i papryką.



Wykładamy ziemniaki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, pilnując, by się nie stykały. Zapiekamy w temp. 180 stopni przez 40-45 minut. Na 10 minut przed końcem pieczenia układamy na każdym z ziemniaków odrobinę masła. Upieczone podajemy z ulubioną zieleniną.