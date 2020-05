Najlepsze naleśniki na świecie? Robią je w Japonii!

Japończycy są mistrzami nie tylko w kwestii sushi. Bardzo dobrze radzą też sobie w zakresie naleśników. Wylansowali m.in. superpuszyste pankejki, w których zakochali się Instagramerzy na całym świecie.

Fluffy pancakes, znane wśród blogerów również jako souffle pancakes, są wariacją na temat amerykańskich pankejków. Są od nich jednak znacznie grubsze i puszystsze. By ich skosztować, nie musisz lecieć na Daleki Wschód. Bez problemu przyrządzisz je we własnej kuchni. Ich sekretem jest m.in. to, że przy ich smażeniu wykorzystuje się okrągłe metalowe foremki do ciast.

Jeśli chodzi o placuszki dorayaki, te swój sekret skrywają w środku. To dwa pulchne naleśniczki nadziewane słodką pastą z czerwonej fasoli - anko. Serwuje się je też w innych wariantach: z kremem czekoladowym lub waniliowym czy też z budyniem. Wielkością przypominają nasze racuchy. W japońskiej popkulturze dorayaki to ulubiony przysmak Doraemona, znanej postaci z kręgu mangi i anime.

A teraz pora nas coś wytrawnego. Okonomiyaki to rodzaj placka naleśnikowego, w którym znajdziemy kapustę pekińską, ryby, owoce morza, a także mięso. W wolnym tłumaczeniu okonomiyaki oznacza "smaż, co lubisz". Tak jak w przypadku pizzy, do tego dania może dorzucić niezliczoną liczbę produktów. Okonomiyaki smaży się na patelni.

