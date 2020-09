Najlepsze tarty i pizze z warzywami

Nie dość, że bardzo smaczne to sycące i pożywne. Umilą każdy dzień!

Zdjęcie Tort wytrawny /123RF/PICSEL

Torcik paprykowy na serowym spodzie

Składniki 1 i 1/2 szkl. mąki

1/2 kostki zimnego masła

2 łyżki jogurtu

6 łyżek drobno startego parmezanu

1/2 łyżeczki soli Składniki - farsz 30 dag mielonego mięsa

1 czerwona papryka

12 małych pomidorków

1 mała puszka kukurydzy

1 szkl. różyczek brokuła

1/2 szkl. oliwek

po 3 łyżki posiekanych: grubego szczypioru i koperku

1 cebula

3 ząbki czosnku

po 3 łyżki ricotty i jogurtu

3 jajka

1 łyżeczka suszonego oregano

olej

sól

pieprz

Sposób przygotowania

1. Do miski wsyp mąkę, dodaj pokrojone masło, sól, jogurt i ser. Wlej 5 łyżek zimnej wody, zagnieć ciasto. Owiń je folią, schładzaj 30 min. Rozwałkuj cienko. Plackiem wyłóż okrągłą formę o śr. 24 cm.



2. Ciasto upiecz na złoto (15 minut w 180 st.). Paprykę oczyść, pokrój w paski. Podsmaż na 1 łyżeczce oleju. Cebulę i czosnek obierz, posiekaj. Brokuły ugotuj (ok. 5 minut) w osolonej wodzie, osącz.



3. Na patelni rozgrzej 1 łyżkę oleju. Zeszklij cebulę z czosnkiem. Dołóż mięso. Smaż 8 minut. Dopraw oregano, solą i pieprzem. Zdejmij z palnika, domieszaj paprykę, ostudź. Kukurydzę i oliwki osącz.



4. Jajka połącz z ricottą i jogurtem. Przypraw solą i pieprzem. Do mięsa dołóż brokuły, kukurydzę, oliwki, pomidorki. Wlej masę jajeczną. Wymieszaj i wyłóż na spód. Piecz 40 minut w 180 st. Posyp zieleniną.