Naleśniki z twarogowym farszem można właściwie zaserwować na każdy posiłek. Z pewnością podbiją serca dzieci i dorosłych. Są łatwe, szybkie i niekłopotliwe w przygotowaniu.

Zdjęcie Rozpływają się w ustach /123RF/PICSEL

Ciasto:

Składniki 1 całe jajko + 1 żółtko

3 szklanki mleka 3,2 proc. (w temp. pokojowej)

3 łyżki cukru

2 szklanki mąki

30 g świeżych drożdży

szczypta cynamonu

masło (do smażenia)

Farsz:



Składniki 0,5 kg półtłustego twarogu

3 łyżki cukru

1 łyżka cukru waniliowego lub ziarenka wanilii (opcjonalnie)

szczypta cynamonu

3 łyżki śmietany (najlepiej kremówki)

1. Do szklanki wkruszamy drożdże, zasypujemy je trzema łyżkami cukru, rozcieramy całość końcem drewnianej łyżki. Szklankę zakrywamy ściereczką i pozostawiamy na kwadrans (w cieple).



2. Po upływie 15 minut zawartość szklanki przerzucamy do większej miski, dodajemy mąkę, mleko, jajko, żółtko i cynamon, mieszamy. Aby uzyskać ciasto o jednolitej konsystencji warto pomóc sobie mikserem. Gotowe zakrywamy czystą ściereczką i pozostawiamy na godzinę (również w cieple).



3. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i smażymy naleśniki z obu stron.



4. Farsz: Twaróg przepuszczamy przez maszynkę (ew. rozgniatamy widelcem), dodajemy pozostałe składniki na farsz, mieszamy, nakładamy do środka usmażonych naleśników, zwijamy je w rulony lub trójkąty. Możemy je jeszcze podsmażyć na patelni (nadzienie rozgrzeje się wtedy).