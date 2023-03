Spis treści: 01 Przepis na bananowe placuszki

02 Ile kalorii ma banan?

Smakują dorosłym i dzieciom, a dzięki "puchatej" konsystencji rozpływają się w ustach. Bananowe placuszki to idealna propozycja na niedzielne, leniwe śniadanie. Smakują wyśmienicie i co ważne, przygotujesz je błyskawicznie.

Są bardzo sycące i bogate w składniki odżywcze, dlatego też sprawdzą się jako przekąska lub deser. Placuszki z bananów można jeść z dodatkiem świeżych owoców czy dżemu. Taka mieszanka sprawi, że zaspokoisz apetyt i będziesz mieć sporo energii na cały dzień.

Przepis na bananowe placuszki

Zdjęcie Bananowe placuszki to idealny pomysł na szybkie, niedzielne śniadanie / 123RF/PICSEL

Składniki:

1 duży lub 2 małe banany,

200 ml mleka,

2 jajka,

250 g mąki pszennej,

łyżeczka proszku do pieczenia,

2 łyżki cukru pudru,

olej do smażenia,

dżem lub krem czekoladowy, świeże owoce.

Przygotowanie:

Włóż do miseczki banany i rozgnieć je widelcem, Dodaj mąkę pszenną, mleko, proszek do pieczenia, cukier puder i jajka, Zmiksuj wszystkie składniki, Odstaw przygotowane ciasto na kilka minut, Smaż z obu stron na patelni, która ma nieprzywierającą powierzchnię, na małym ogniu. Gotowe! Następnie możesz posypać je cukrem pudrem i podać z ulubionymi dodatkami, np. dżemem, kremem czekoladowym i owocami.

Ile kalorii ma banan?

Zdjęcie Banan / 123RF/PICSEL

Banany dostarczają naszemu organizmowi wiele cennych składników odżywczych. Są bogate w potas, magnez, wapń, fosfor i jod. Dostarczają również witaminy C,E,K,A i B6.

Ile kalorii ma banan? Chociaż owoc jest skarbnicą cennych dla zdrowia składników, osoby będące na diecie powinny pamiętać, że jest on również wysoko kaloryczny. Jeden owoc dostarcza od 88 do 95 kcal na 100 gramów. Średniej wielkości banan waży od 120 do 200 gramów, co daje kaloryczność na poziomie 115-190 kcal.

