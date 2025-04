Wielkanocne stoły uginają się od mazurków, żurków i sałatek, ale jajka w sosie to coś, co może zaskoczyć gości i uratować twoje święta. Zamiast tradycyjnego faszerowania, które wymaga czasu, precyzji i cierpliwości, wystarczy ugotować jajka, polać je aromatycznym sosem i gotowe!

Ten sposób podania jajek sprawdza się też poza świętami - na rodzinne imprezy, pikniki albo szybkie domowe przyjęcie. Klucz do sukcesu to dobry sos. A że chrzan to wielkanocna klasyka, zaczynamy od wersji z jego udziałem.