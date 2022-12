Sernik to ten smakołyk, który najczęściej trafia na świąteczny stół. Najsmaczniejszy, bezsprzecznie, jest ten przygotowany w domowy sposób. Wiele osób obawia się jednak pieczenia tego ciasta z obawy na skomplikowany przepis oraz problemy, które mogą pojawić się już po wyjęciu go z piekarnika. Podążając za tymi radami sernik już nigdy nie opadnie.

Dlaczego sernik opada?

Podstawą przygotowania smacznego sernika jest odpowiedni dobór sera. Najlepszym bezsprzecznie jest świeży, tłusty lub półtłusty twaróg. Należy go dokładnie zmielić, aż do uzyskania gładkiej masy. Nie może być w nim śladu jakichkolwiek grudek.

Jeśli chcemy przyrządzić sernik idealny, powinniśmy zwrócić uwagę także na szereg innych czynników. Największą tendencję do opadania posiadają bowiem ciasta mocno dopieczone, a przez to również suche. Opadanie i pękanie może być także przyczyną zbyt długiego miksowania, które za mocno napowietrza masę serową. Ciasto szybko urośnie, jednak równie szybko opadnie, stygnąc.

Co zrobić żeby sernik nie opadł?

Chcąc cieszyć się smacznym i idealnie wyrośniętym sernikiem warto zastosować się do kilku sprawdzonych rad. Podstawą jest odpowiedni czas, jaki ciasto spędzi w piekarniku. Tuż po upieczeniu nie wyjmujmy go od razu na kratkę. Warto pozostawić je na około pół godziny we wnętrzu piekarnika, lekko uchylając drzwiczki.

Nieco mocniej wprawieni kucharze mogą postawić na pieczenie w kąpieli wodnej. Sprawdzone rady zdradza także Anna Starmach. Według znanej kucharki tajemnicą udanego sernika jest dobry przepis, a nim jest taki, w którym nie ubija się białek, a jedynie miesza się całe jajka.

Co więcej, uwagę warto zwrócić także na temperaturę pieczenia. Ta powinna wynosić 160 - 180 st. C. Wysoka temperatura może bowiem niejednokrotnie sprawić, że sernik ścina się, rośnie, a następnie opada.

Pamiętajmy jednak, iż opadnięcie sernika w żaden sposób nie wpływa na jego smak.

