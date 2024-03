Nie tylko na piątkowy obiad. Wrzuć do pieca, gdy głośno burczy w brzuchu

Opracowanie Tomasz Hirkyj

W wielu domach w piątki króluje ryba, ponieważ przyjęło się, że to idealna potrawa postna. Przyznać trzeba jedno: warto je włączyć do diety, bo to szczodra dawka kwasów omega, które wpływają na kondycję serca, mózgu i odporność. Gorzej, bo wiele osób nie wie, jak rybę przygotować albo ogranicza się do jej smażenia w panierce. Są na to zdrowsze sposoby, a ryba z piekarnika jest tego dobitnym przykładem.