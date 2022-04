Przed zjedzeniem bananów, zazwyczaj je obieramy. Ten nawyk sprawił, że skórki owoców zwykliśmy postrzegać jako nieużyteczne. Większość osób wyrzuca je - traktując jako bio-odpady kuchenne. Tymczasem skórki bananów bez żadnych przeszkód możemy jeść i dodawać do ulubionych przekąsek - ciast i zdrowych smoothie.

Skórki bananów: właściwości

Skórki bananów są nie tylko jadalne, ale także zdrowe! Zawierają wiele minerałów i witamin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Dietetycy i naukowcy dopiero niedawno zaczęli odkrywać potencjał drzemiący w skórkach bananów. W miarę postępu w badaniach odkrywają jednak coraz to nowe korzyści, płynące z ich regularnego spożywania.

Jak na razie wiadomo, że skórki bananów są doskonałym źródłem: potasu, który odgrywa ważną rolę w utrzymaniu gospodarki wodnej organizmu; wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które zapewniają prawidłową pracę mózgu oraz dobroczynnych antyoksydantów, które skutecznie spowalniają procesy starzenia się komórek.

Co więcej, badania opublikowane w czasopiśmie "Process Safety and Environmental Protection" dowodzą, że skórki bananów są bogate w błonnik, który zmniejsza wchłanianie cholesterolu, a także obniża stężenie glukozy we krwi. Błonnik zapewnia także długotrwałe poczucie sytości, dlatego produkty bogate w tę substancję poleca się osobom na dietach odchudzających.

Jak przygotować skórki bananów do zjedzenia?

Jedzenie skórek bananów jest bezpieczne dla zdrowia. Czy przed konsumpcją należy przygotować produkt w określony sposób? Powinniśmy pamiętać jedynie o tym, by dokładnie umyć skórkę pod bieżącą wodą. W ten sposób pozbywamy się szkodliwych bakterii, a także pestycydów, które mogą znajdować się na owocach.

Skórki bananów można jeść na surowo. To jednak tylko jeden z możliwych sposobów. Dobrze smakują także po obróbce termicznej. Pieczone lub smażone skórki bananów to przysmak w wielu krajach! Warto także pamiętać, że im bardziej dojrzały jest banan, tym słodsza będzie jego skórka!

Tak wykorzystać skórki bananów. Dodaj je do ulubionych potraw

Jak wykorzystać skórki bananów w kuchni? Sposobów jest naprawdę sporo! Zdecydowanie najprostszym i najmniej czasochłonnym z nich jest bananowe smoothie. Wystarczy, że do blendera włożymy garść ulubionych owoców, mrożone lub surowe skórki bananów i całość zalejemy wybranym mlekiem roślinnym. Po zblendowaniu uzyskamy przepyszny i bardzo zdrowy koktajl!

Weganie doskonale wiedzą, jak bardzo przydatne w kuchni mogą być skórki bananów. Chętnie wykorzystują je jako zamiennik mięsa - konkretnie bekonu. Smażone skórki bananów można z powodzeniem wrzucić do sosów - na przykład do sosu bolońskiego. Idealnie nadają się także do kanapek i tostów.

Skórki bananów można wykorzystać także w domowych wypiekach. Popularny chlebek bananowy z dodatkiem skórek staje się znacznie bogatszy we właściwości odżywcze i nabiera głębszego smaku - efekt zadowoli nawet najbardziej wybredne podniebienia. Skórkami możemy także ozdobić nasz wypiek!

