Niebanalne obiady piątkowe

Standardowy zestaw - ryba, ziemniaki plus surówka może się znudzić. Dobrze o tym wiemy, dlatego przedstawiamy propozycje interesujących i bardzo apetycznych bezmięsnych dań obiadowych z warzywami w roli głównej.

Zdjęcie Obiad z piekarnika to ciekawa opcja /123RF/PICSEL

Zapiekanka jaglana

Składniki 1 marchewka

1/2 selera

1 pietruszka

ok. 70 g kaszy jaglanej

400 g startego żółtego sera

1/2 pęczka szczypiorku

2 żółtka

1 czubate łyżki mąki

600 ml mleka

1/2 kostki masła

sól, pieprz

zioła prowansalskie

Reklama

1. Kaszę jaglaną gotujemy wg przepisu podanego na opakowaniu. Wcześniej na sicie opłukujemy ją gorącą wodą, by pozbyć się charakterystycznego smaku goryczki.



2. Warzywa obieramy, oczyszczamy i kroimy w kostkę. Lekko je obgotowujemy w osolonej wodzie (ok. 15-20 min), szczypiorek siekamy, wszystko łączymy z kaszą, mieszamy.



3. Szykujemy sos: w rondelku rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę, mieszamy, zdejmujemy całość z ognia, dodajemy mleko, jajka, połowę sera startego na tarce i pieprz, mieszamy i ponownie podgrzewamy, tym razem na niewielkim ogniu, aż masa zgęstnieje. Mieszamy całość, by nie dopuścić do przypalenia masy.



4. Kaszę wymieszaną z warzywami przekładamy do naczynia żaroodpornego. Na wierzch wylewamy sos i wykładamy drugą połowę startego sera. Zapiekamy ok. 30 min. w temp. 180 stopni.



Zapiekanka kalafiorowa



Zdjęcie bardzo pożywne i sycące, jak na porządną zapiekankę warzywną przystało / 123RF/PICSEL

Składniki 2 jajka

4 ziemniaki

1-2 pietruszki

1 seler

1 niewielki kalafior

1 większa marchewka

500 ml mleka 3,2 proc.

1/2 kostki masła

2 łyżki mąki

sól, pieprz

dowolna zielenina do posypania

300 g żółtego sera

1. Dzielimy umyty kalafior na różyczki, wrzucamy je do lekko osolonego wrzątku i gotujemy przez trzy minuty. Odcedzamy, przelewamy różyczki zimną wodą i odstawiamy do przestygnięcia.



2. Seler, pietruszkę, ziemniaki i marchewkę obieramy, oczyszczamy i kroimy w plasterki, najlepiej przy pomocy obieraczki do warzyw.



3. Przygotowujemy sos: w rondelku rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę, zmieszamy, zdejmujemy całość z ognia, dodajemy mleko, jajka, połowę sera startego na tarce i pieprz, mieszamy i ponownie podgrzewamy, tym razem na niewielkim ogniu, aż masa zgęstnieje. Mieszamy całość, by nie dopuścić do przypalenia masy.



4. Lekko natłuszczamy naczynie żaroodporne. Układamy w nim warstwy - ziemniaków, selera, kalafiora, marchewki, pietruszki, ziemniaków, etc., aż do wyczerpania składników (ostatnia porcja kalafiora powinna znaleźć się na wierzchu). Całość polewamy sosem i ew. posypujemy jeszcze pozostałym startym serem i zieleniną. Zapiekamy ok. godziny w temp. 180 stopni.

Kalafior pieczony



Zdjęcie Danie lekkie, a zarazem sycące / 123RF/PICSEL

Składniki 1 kalafior

1 mały brokuł

200 g żółtego sera

1/2 szklanki mleka

150 ml śmietanki 30 proc.

2 łyżki bułki tartej

1 cebula

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka soku z cytryny

pęczek koperku

szczypta cukru, sól, pieprz

oregano, bazylia, majeranek

olej do natłuszczenia naczynia żaroodpornego

1. Warzywa dzielimy na różyczki i gotujemy na półtwardo (kalafior: 10 minut we wrzątku z dodatkiem soku z cytryny i szczypty cukru, po trzech minutach gotowania dokładamy różyczki brokułowe).



2. Sos serowy: mleko i śmietanę wlewamy do garnuszka, podgrzewamy na niewielkim ogniu, dodajemy ser żółty starty na tarce o dużych oczkach. Co jakiś czas mieszamy, sos doprawiamy lekko solą i pieprzem, zdejmujemy z ognia, gdy zgęstnieje.



3. Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy cebulkę pokrojoną w niewielką kostkę, podsmażamy do lekkiego zrumienienia, dodajemy przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku.



4. W szklance łączymy dwie łyżki mąki z dwiema łyżkami wody. Powstałą masą uzupełniamy sos, mieszamy.



5. Kalafiorowe i brokułowe różyczki układamy w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym, dodajemy zawartość patelni (podsmażoną cebulę z czosnkiem), doprawiamy i polewamy całość sosem serowym oraz posypujemy odrobiną bułki tartej.



6. Zapiekamy danie w 180 stopniach przez 25 minut (aż ser się rozpuści, a bułka widocznie zrumieni). Posypujemy zapieczone różyczki posiekanym koperkiem.



Kotlety z kalafiora



Zdjęcie "Mięsożercom" też zasmakują / 123RF/PICSEL

Składniki 1 kalafior

1 niepełna szklanka bułki tartej

1 jajko

sól, pieprz, odrobina papryki słodkiej lub ostrej

olej do smażenia

1. Kalafiora oczyszczamy, dzielimy na różyczki i gotujemy w osolonym wrzątku do miękkości.



2. Różyczki odcedzamy i rozgniatamy widelcem, pozostawiamy do wystygnięcia.



3. Wystudzoną masę kalafiorową łączymy z jajkiem i przyprawami, mieszamy. Z masy formujemy płaskie kotleciki, panierujemy je w bułce tartej i smażymy z obu stron na rozgrzanym oleju, aż się lekko zrumienią.



Szakszuka



Zdjęcie Urzekające prostotą danie z Bliskiego Wschodu / 123RF/PICSEL

Składniki puszka pomidorów w zalewie lub 3 świeże pomidory

3 jajka

4-5 plasterków szynki

1 ząbek czosnku

1/2 papryki (czerwonej lub żółtej)

1 łyżka oliwy

sól, pieprz, oregano, majeranek

nać pietruszki (lub inna zielenina)

1. Paprykę i szynkę kroimy drobno, obrany czosnek przeciskamy przez praskę. Jeśli korzystamy ze świeżych pomidorów, nacinamy je, sparzamy, obieramy, drobno kroimy, ewentualnie przez kilka sekund blendujemy je w wysokim naczyniu. Jeżeli wybraliśmy pomidory z puszki, przelewamy je wraz z zalewą do wysokiego naczynia i krótko blendujemy na niezbyt gładką masę.



2. Na patelni rozgrzewamy oliwę, podsmażamy czosnek często mieszając, po minucie dodajemy paprykę i szynkę, smażymy wszystko razem.



3. Do zawartości patelni dolewamy masę pomidorową, doprawiamy, mieszamy i po czym smażymy całość około 5 minut.



4. Przy pomocy drewnianej łopatki/szpatułki tworzymy w masie wgłębienie i ostrożnie wbijamy tam jajko. Zachowując odstęp robimy jeszcze dwa kolejne wgłębienia i wbijamy do nich jajka. Lekko je solimy. przykrywamy patelnię pokrywką i smażymy wszystko razem jeszcze mniej więcej 4 minuty, aż białka się zetną. Posypujemy danie zieleniną i wykładamy na talerze.