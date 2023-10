Spis treści: 01 Jakie mleko do jajecznicy?

02 Jajecznica z mlekiem jako danie uniwersalne

03 Jak zrobić jajecznicę z mlekiem?

04 Nieoczywisty dodatek do jajecznicy

Jakie mleko do jajecznicy?

Mamy dobrą wiadomość — możesz użyć mleka krowiego o dowolnej zawartości tłuszczu. Używaj produktów, które już masz w lodówce. Niech w twojej kuchni nie zmarnuje się ani okruszek czy kropelka. Jeśli masz ochotę na kolejny eksperyment, przygotuj jajecznicę z mlekiem roślinnym. Sojowe nadaje się do tej potrawy znakomicie.

Zdjęcie Na widok jajecznicy aż ślinka cieknie / 123RF/PICSEL

Jajecznica z mlekiem jako danie uniwersalne

Przepis na jajecznicę szybko zapadnie ci w pamięć. Jest prosty i szybki, więc sprawdzi się zarówno w porze śniadania, kiedy spieszysz się do pracy, jak i wieczorem, kiedy przyjdzie ochota na kolację na ciepło.

Do zrobienia jednej porcji potrzebujesz: dwóch jajek, czterech łyżek mleka i szczypty soli. Masło czy inny rodzaj tłuszczu do smażenia nie będą potrzebne. To dobra wiadomość zwłaszcza dla osób, które na co dzień skrupulatnie liczą spożywane kalorie.

Jak zrobić jajecznicę z mlekiem?

Sprawa jest bardzo prosta, a sam sposób przygotowania potrawy nie różni się od tradycyjnych metod. Świeże jajka wbij do miseczki. Na rozgrzaną patelnię wlej dwie łyżki mleka, dodaj jajka i od razu przypraw. Gdy jajka zaczną się ścinać, zacznij mieszać je przy pomocy drewnianej łopatki. Pod koniec wlej resztę mleka. Dzięki temu jajecznica nie będzie sucha, zyska za to cudownie kremową konsystencję.

Kulinarni minimaliści stosują drugi sposób. Chcąc przygotować jajecznicę na mleku, wszystkie składniki mieszają przed wyłożeniem ich na patelnię. Wypróbuj obie metody, by sprawdzić, która z nich bardziej przypadnie ci do gustu.

Zdjęcie Jajecznica to świetna propozycja dla całej rodziny / 123RF/PICSEL

Miłośnicy gotowania wciąż poszukują kolejnych sposobów na udoskonalenie swoich ulubionych receptur. Można rzec, że praca szefa kuchni nigdy się nie kończy. Skorzystaj z porady najbardziej dociekliwych kucharzy, którzy dodają sok z cytryny do jajecznicy.

Niewielka porcja kwaśnego dodatku nie psuje smaku dania. Za to ogranicza szybkie i nadmierne ścinanie się jajek, dzięki czemu jajecznica wychodzi delikatna. Jeśli przyrządzasz jajecznicę z dwóch jajek, wlej nie więcej niż pół łyżeczki soku z cytryny. Wymieszaj go z jajkami przed wlaniem na patelnię. Smaż jak zwykle. Już po pierwszym kęsie poczujesz różnicę.

