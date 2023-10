Przepis na naleśniki

Kuchnia Przepis na szybką przekąskę. Katarzyna Bosacka pokazała, jak zrobić zdrowe nachosy Naleśniki królują na stołach Polaków. Idealnie nadają się na śniadanie, obiad i kolację. Wszystko przez to, że można je przyrządzić na wiele sposobów, zarówno na słodko, jak i na słono.

Świetnie smakują z konfiturami, kremami czekoladowymi oraz twarogowym nadzieniem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by faszerować naleśniki np. szpinakiem, pieczarkami oraz mięsem. Poza tym to właśnie one są podstawą obtoczonych w jajku i bułce tartej krokietów.

Przepis na naleśniki jest niezwykle prosty. Do przygotowania mniej więcej 10 sztuk potrzebna jest szklanka mąki pszennej, dwa jajka, szklanka mleka i pół szklanki wody. Oczywiście wiele osób przygotowuje je "na oko" bez wcześniejszego odmierzania proporcji.

Naleśniki należy smażyć na rozgrzanej patelni. Po uzyskaniu złotego koloru są gotowe. Używając w tym celu np. oleju rzepakowego, można rozsmarować go na patelni lub wcześniej dodać do ciasta.

Zdjęcie Naleśniki królują na stołach Polaków / 123RF/PICSEL

Patent Magdy Gessler na idealne naleśniki

Magda Gessler od lat cieszy się sympatią widzów. Restauratorka dla wielu Polaków jest inspiracją. Chętnie kierują się jej radami, dzięki którym ich dania nabierają jeszcze lepszego smaku.

Magda Gessler ma również niezawodny sposób na idealne naleśniki. Jej zdaniem w przepisie zwykłą wodę należy zastąpić wodą gazowaną. Ten prosty trik sprawi, że ciasto stanie się puszyste, a naleśniki niezwykle lekkie. Grube i ciężkie placki odejdą w zapomnienie.

Na tym jednak nie koniec. Restauratorka uważa, że podczas przygotowywania idealnych naleśników ważna jest kolejność dodawania składników. Jednym ze sposobów jest wlewanie do miski wody i mleka, a następnie dodanie suchych składników. Magda Gessler robi to jednak odwrotnie, czyli do przesianej przez sitko mąki dodaje mleko, następnie jajka i na koniec wlewa wodę, równocześnie mieszając aż ciasto stanie się gładkie bez żadnych grudek. To również gwarantuje lepszy smak naleśników.

Poza tym warto pamiętać, by przed przygotowywaniem naleśników odpowiednio wcześniej wyjąć składniki z lodówki, by nabrały pokojowej temperatury.

