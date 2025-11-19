Obiad za mniej niż 10 zł? Oto pyszne i sycące chlebowe kluski z karmelizowaną cebulką

Czerstwy chleb w domu to sytuacja, którą zna niemal każdy. Zamiast go wyrzucać, można wyczarować z niego pełnowartościowy i niezwykle smaczny posiłek. Gaweł Czajka, znany ze swoich kulinarnych inspiracji na Instagramie, podzielił się przepisem na chlebowe kluski z karmelizowaną cebulką - danie, które określa jako "najtańszy comfort food na świecie".

Ten wyjątkowy przepis to doskonały sposób na niemarnowanie jedzenia i odkrycie nowych smaków w duchu zero waste. Kluski są delikatne i sycące, a słodycz karmelizowanej cebuli z dodatkiem sosu sojowego i ziół tworzy z nimi kompozycję idealną.

Składniki na kluski chlebowe:

  • 300-350 g czerstwego chleba
  • 200 ml mleka
  • 1 większe jajko
  • 80 g startego twardego sera (np. parmezanu, grana padano)
  • około 100 g mąki pszennej (plus odrobina do podsypania w razie potrzeby)
  • duża garść ulubionych ziół (w przepisie użyto natki pietruszki)
  • płatki soli i świeżo mielony pieprz do smaku
  • 2 łyżki masła z odrobiną oliwy do smażenia
Składniki na karmelizowaną cebulę:

  • 700 g białej lub cukrowej cebuli
  • 3 łyżki masła i odrobina oliwy lub oleju
  • 40-50 ml sosu sojowego
  • 1 łyżka pasty miso (opcjonalnie)
  • 1 łyżka cukru
  • 100 ml soku jabłkowego
  • 1-2 łyżki soku z cytryny
  • 6 gałązek świeżego tymianku
  • szczypta (około łyżeczki) gałki muszkatołowej

    Sposób przygotowania krok po kroku:

    1. Przygotowanie masy na kluski

    Czerstwy chleb należy pokroić w drobną kostkę, a następnie zalać go lekko podgrzanym mlekiem i odstawić na około 10 minut, aby zmiękł. Po tym czasie całość należy zmiksować na gładką masę. Do masy chlebowej dodajemy jajko, starty ser, posiekane zioła oraz mąkę. Doprawiamy solą i pieprzem, po czym dokładnie mieszamy. Jeśli masa jest zbyt rzadka i nie daje się formować, można dodać odrobinę więcej mąki lub bułki tartej.

    2. Formowanie i gotowanie klusek

    Zwilżonymi dłońmi formujemy z masy małe kulki, wielkości orzecha włoskiego. Kluski gotujemy w osolonej, wrzącej wodzie przez około 5 minut od momentu ich wypłynięcia na powierzchnię.

    3. Smażenie klusek

    Ugotowane i odcedzone kluski podsmażamy na patelni na 2 łyżkach masła z dodatkiem oliwy, aż uzyskają złocisty kolor i staną się lekko chrupiące.

    4. Przygotowanie karmelizowanej cebuli

    Cebulę kroimy w piórka. Na dużej patelni rozgrzewamy masło z oliwą i smażymy cebulę przez około 6 minut, aż się zeszkli. Następnie dodajemy sos sojowy, gałkę muszkatołową, listki z gałązek tymianku, cukier oraz opcjonalnie pastę miso dla głębszego smaku umami. Smażymy przez kolejne 5 minut. Na koniec wlewamy sok jabłkowy i sok z cytryny, gotujemy jeszcze przez 5 minut, aż sos lekko zgęstnieje.

    5. Podanie dania

    Na patelnię z gotową karmelizowaną cebulą dodajemy usmażone kluski chlebowe. Całość mieszamy i podsmażamy razem przez około 2 minuty, aby smaki się połączyły.

    Danie można serwować z kleksem kwaśnej śmietany, posypane świeżym szczypiorkiem i dodatkową porcją startego parmezanu. Smacznego!

