Obiad za mniej niż 10 zł? Oto pyszne i sycące chlebowe kluski z karmelizowaną cebulką

Ten wyjątkowy przepis to doskonały sposób na niemarnowanie jedzenia i odkrycie nowych smaków w duchu zero waste. Kluski są delikatne i sycące, a słodycz karmelizowanej cebuli z dodatkiem sosu sojowego i ziół tworzy z nimi kompozycję idealną.

Składniki na kluski chlebowe:

300-350 g czerstwego chleba

200 ml mleka

1 większe jajko

80 g startego twardego sera (np. parmezanu, grana padano)

około 100 g mąki pszennej (plus odrobina do podsypania w razie potrzeby)

duża garść ulubionych ziół (w przepisie użyto natki pietruszki)

płatki soli i świeżo mielony pieprz do smaku

2 łyżki masła z odrobiną oliwy do smażenia

Co zrobić z czerstwego chleba? 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Składniki na karmelizowaną cebulę:

700 g białej lub cukrowej cebuli

3 łyżki masła i odrobina oliwy lub oleju

40-50 ml sosu sojowego

1 łyżka pasty miso (opcjonalnie)

1 łyżka cukru

100 ml soku jabłkowego

1-2 łyżki soku z cytryny

6 gałązek świeżego tymianku

szczypta (około łyżeczki) gałki muszkatołowej

Sposób przygotowania krok po kroku:

1. Przygotowanie masy na kluski

Czerstwy chleb należy pokroić w drobną kostkę, a następnie zalać go lekko podgrzanym mlekiem i odstawić na około 10 minut, aby zmiękł. Po tym czasie całość należy zmiksować na gładką masę. Do masy chlebowej dodajemy jajko, starty ser, posiekane zioła oraz mąkę. Doprawiamy solą i pieprzem, po czym dokładnie mieszamy. Jeśli masa jest zbyt rzadka i nie daje się formować, można dodać odrobinę więcej mąki lub bułki tartej.

2. Formowanie i gotowanie klusek

Zwilżonymi dłońmi formujemy z masy małe kulki, wielkości orzecha włoskiego. Kluski gotujemy w osolonej, wrzącej wodzie przez około 5 minut od momentu ich wypłynięcia na powierzchnię.

Z ciasta formuj małe kulki 123RF/PICSEL

3. Smażenie klusek

Ugotowane i odcedzone kluski podsmażamy na patelni na 2 łyżkach masła z dodatkiem oliwy, aż uzyskają złocisty kolor i staną się lekko chrupiące.

4. Przygotowanie karmelizowanej cebuli

Cebulę kroimy w piórka. Na dużej patelni rozgrzewamy masło z oliwą i smażymy cebulę przez około 6 minut, aż się zeszkli. Następnie dodajemy sos sojowy, gałkę muszkatołową, listki z gałązek tymianku, cukier oraz opcjonalnie pastę miso dla głębszego smaku umami. Smażymy przez kolejne 5 minut. Na koniec wlewamy sok jabłkowy i sok z cytryny, gotujemy jeszcze przez 5 minut, aż sos lekko zgęstnieje.

5. Podanie dania

Na patelnię z gotową karmelizowaną cebulą dodajemy usmażone kluski chlebowe. Całość mieszamy i podsmażamy razem przez około 2 minuty, aby smaki się połączyły.

Danie można serwować z kleksem kwaśnej śmietany, posypane świeżym szczypiorkiem i dodatkową porcją startego parmezanu. Smacznego!

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Bryndziołki. Pierogi z bryndzą i oscypkiem Polsat