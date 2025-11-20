Najlepsze miasto do zwiedzania w Europie. Raj dla turystów blisko Polski
Europejskie miasta zachwycają zabytkową architekturą, szeroką ofertą kulturalną i bogatą infrastrukturą turystyczną. I mimo że to Barcelona, Rzym czy Lizbona biją rekordy popularności, to w dorocznym rankingu na najbardziej przyjazne turystom miejsce wygrało zupełnie inne miasto, w dodatku położone znacznie bliżej Polski. Sprawdź, jaki kierunek oferuje ponadprzeciętne bezpieczeństwo dla podróżnych, wyjątkową atmosferę i mnóstwo atrakcji.
Spis treści:
- Wiedeń - zwycięzca rankingu na najbardziej przyjazne turystom europejskie miasto
- Największe atrakcje Wiednia
- Wiedeń - miasto pałaców
- Ringstrasse czyli historyczne centrum miasta
- Dzielnica Muzealna
- Jak najłatwiej dostać się do Wiednia z Polski?
Wiedeń - zwycięzca rankingu na najbardziej przyjazne turystom europejskie miasto
Chociaż najczęściej odwiedzanymi miastami w Europie są Londyn, Paryż, Rzym i Barcelona, to za najbardziej przyjazne dla turystów miejsce uznaje się Wiedeń. Stolica Austrii zwyciężyła w brytyjskim plebiscycie Readers' Choice Awards, organizowanym przez brytyjski magazyn "Condé Nast Traveller". O wygranej zadecydowali czytelnicy, którzy docenili zwłaszcza czystość i bezpieczeństwo Wiednia, a także dobrą organizację przestrzeni i wysoką jakość transportu publicznego. Ważnym kryterium przesądzającym o zwycięstwie Wiednia była także bogata oferta kulturalna miasta oraz sympatyczni i pomocni mieszkańcy. Warto wiedzieć, że stolica Austrii od lat plasuje się w czołówce rankingów dotyczących miejsc, w których żyje się najlepiej. Zwycięstwo w brytyjskim plebiscycie pokazuje, że "europejska stolica kultury i sztuki" jest również rajem dla turystów.
Największe atrakcje Wiednia
Wiedeń nie bez przyczyny bywa nazywany "miastem marzeń". Znajdziemy tu idealny balans między tradycją a nowoczesnością oraz infrastrukturą miejską a przyrodą. Tereny zielone stanowią więcej niż połowę obszaru miasta, co jest ewenementem na skalę światową. Bezpłatnie można zwiedzać imponujące Ogrody Pałacu Schönbrunn, Wiener Prater - ogromny park publiczny czy Augarten, najstarszy ogród barokowy. Latem zachwyt wzbudza również ogromny ogród różany w centrum miasta.
W Wiedniu zakochają się nie tylko miłośnicy zieleni, ale przede wszystkim kultury, a zwłaszcza muzyki i architektury. To tu znajduje się jedna z najlepszych oper na świecie, czyli Opera Państwowa, która zachwyca nie tylko przedstawieniami na najwyższym poziomie, ale też gmachem będącym wizytówką miasta.
Wiedeń - miasto pałaców
Symbolem Wiednia są również okazałe rezydencje cesarskie, na czele z Pałacem Schönbrunn, który został wpisany na listę UNESCO. Zachwyca barokową architekturą i imponuje wnętrzami. Można tu spędzić cały dzień - pałac otoczony jest ogromnym parkiem, a do zwiedzania udostępniona jest parowozownia, palmiarnia i ogród zoologiczny. W centrum miasta zobaczyć trzeba również kompleks Hofburg, który pełnił rolę zimowej rezydencji cesarskiej. Dla miłośników malarstwa nie lada gratką będzie wizyta w Belwederze, czyli dawnej rezydencji księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. Dziś mieści się tu imponujące muzeum, w którym można podziwiać m.in. obrazy Gustava Klimta.
Ringstrasse czyli historyczne centrum miasta
Spacer po Ringstrasse to istny wehikuł czasu - znajdują się tu największe zabytki, takie jak Opera Wiedeńska, Ratusz czy Hiszpańska Szkoła Jazdy. Można tu podziwiać historię architektury i poczuć niesamowity klimat miasta.
Dzielnica Muzealna
Centrum kultury i sztuki w Wiedniu stanowi Dzielnica Muzealna. Tu odbywają się największe festiwale czy koncerty. Do najlepszych muzeów zalicza się Muzeum Leopoldów, Muzeum Historii Sztuki czy Muzeum Historii Naturalnej.
Jak najłatwiej dostać się do Wiednia z Polski?
Wiedeń oddalony jest od Polski zaledwie o godzinę lotu - bezpośrednie połączenia dostępne są z Warszawy, Gdańska, Katowic i Krakowa, a ceny zaczynają się już od 140 zł. Alternatywą jest podróż pociągiem - czas przejazdu z Krakowa to ok. 5,5 godziny i nieco ponad 7 godzin z Warszawy, a ceny wahają się między 200 a 300 zł.
