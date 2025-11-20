Spis treści: Wiedeń - zwycięzca rankingu na najbardziej przyjazne turystom europejskie miasto Największe atrakcje Wiednia Wiedeń - miasto pałaców Ringstrasse czyli historyczne centrum miasta Dzielnica Muzealna Jak najłatwiej dostać się do Wiednia z Polski?

Wiedeń - zwycięzca rankingu na najbardziej przyjazne turystom europejskie miasto

Chociaż najczęściej odwiedzanymi miastami w Europie są Londyn, Paryż, Rzym i Barcelona, to za najbardziej przyjazne dla turystów miejsce uznaje się Wiedeń. Stolica Austrii zwyciężyła w brytyjskim plebiscycie Readers' Choice Awards, organizowanym przez brytyjski magazyn "Condé Nast Traveller". O wygranej zadecydowali czytelnicy, którzy docenili zwłaszcza czystość i bezpieczeństwo Wiednia, a także dobrą organizację przestrzeni i wysoką jakość transportu publicznego. Ważnym kryterium przesądzającym o zwycięstwie Wiednia była także bogata oferta kulturalna miasta oraz sympatyczni i pomocni mieszkańcy. Warto wiedzieć, że stolica Austrii od lat plasuje się w czołówce rankingów dotyczących miejsc, w których żyje się najlepiej. Zwycięstwo w brytyjskim plebiscycie pokazuje, że "europejska stolica kultury i sztuki" jest również rajem dla turystów.

Największe atrakcje Wiednia

Wiedeń nie bez przyczyny bywa nazywany "miastem marzeń". Znajdziemy tu idealny balans między tradycją a nowoczesnością oraz infrastrukturą miejską a przyrodą. Tereny zielone stanowią więcej niż połowę obszaru miasta, co jest ewenementem na skalę światową. Bezpłatnie można zwiedzać imponujące Ogrody Pałacu Schönbrunn, Wiener Prater - ogromny park publiczny czy Augarten, najstarszy ogród barokowy. Latem zachwyt wzbudza również ogromny ogród różany w centrum miasta.

W Wiedniu zakochają się nie tylko miłośnicy zieleni, ale przede wszystkim kultury, a zwłaszcza muzyki i architektury. To tu znajduje się jedna z najlepszych oper na świecie, czyli Opera Państwowa, która zachwyca nie tylko przedstawieniami na najwyższym poziomie, ale też gmachem będącym wizytówką miasta.

Gmach Opery to wizytówka Wiednia 123RF/PICSEL

Wiedeń - miasto pałaców

Symbolem Wiednia są również okazałe rezydencje cesarskie, na czele z Pałacem Schönbrunn, który został wpisany na listę UNESCO. Zachwyca barokową architekturą i imponuje wnętrzami. Można tu spędzić cały dzień - pałac otoczony jest ogromnym parkiem, a do zwiedzania udostępniona jest parowozownia, palmiarnia i ogród zoologiczny. W centrum miasta zobaczyć trzeba również kompleks Hofburg, który pełnił rolę zimowej rezydencji cesarskiej. Dla miłośników malarstwa nie lada gratką będzie wizyta w Belwederze, czyli dawnej rezydencji księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. Dziś mieści się tu imponujące muzeum, w którym można podziwiać m.in. obrazy Gustava Klimta.

Wiedeń zachwyca nie tylko architekturą i pałacami, ale też ogromnymi obszarami zieleni 123RF/PICSEL

Ringstrasse czyli historyczne centrum miasta

Spacer po Ringstrasse to istny wehikuł czasu - znajdują się tu największe zabytki, takie jak Opera Wiedeńska, Ratusz czy Hiszpańska Szkoła Jazdy. Można tu podziwiać historię architektury i poczuć niesamowity klimat miasta.

Dzielnica Muzealna

Centrum kultury i sztuki w Wiedniu stanowi Dzielnica Muzealna. Tu odbywają się największe festiwale czy koncerty. Do najlepszych muzeów zalicza się Muzeum Leopoldów, Muzeum Historii Sztuki czy Muzeum Historii Naturalnej.

Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu to jedno z najlepszych muzeów w Europie 123RF/PICSEL

Jak najłatwiej dostać się do Wiednia z Polski?

Wiedeń oddalony jest od Polski zaledwie o godzinę lotu - bezpośrednie połączenia dostępne są z Warszawy, Gdańska, Katowic i Krakowa, a ceny zaczynają się już od 140 zł. Alternatywą jest podróż pociągiem - czas przejazdu z Krakowa to ok. 5,5 godziny i nieco ponad 7 godzin z Warszawy, a ceny wahają się między 200 a 300 zł.

