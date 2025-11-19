Spis treści: Ustaw łóżko w odpowiednim miejscu Wyreguluj okna i wymień uszczelki Nie zamykaj sypialni w słoneczny dzień Wykorzystaj zasłony lub zewnętrzne rolety

Ustaw łóżko w odpowiednim miejscu

Jeśli ustawisz łóżko wzdłuż wewnętrznej ściany, zmniejszysz odczuwanie zimna, które może przenikać przez stropy w narożnych mieszkaniach czy domach jednorodzinnych, a także przez okna.

Jednocześnie pamiętaj, by żadne meble nie zasłaniały grzejników. Dobrym rozwiązaniem jest także rozłożenie na podłodze puchatych dywanów, które izolują wnętrze i dodają mu optycznego ciepła. Poranne stąpnięcie na miły dywan będzie też bardziej przyjemne niż kontakt z zimną podłogą.

Wyreguluj okna i wymień uszczelki

Jesienią warto wyregulować okna, by zwiększyć ich szczelność. Wystarczy otworzyć okno, a na jego skrzydle znaleźć rolkę regulującą i przekręcić ją za pomocą klucza imbusowego tak, by specjalne oznaczenie (najczęściej kropka) znajdowało się jak najbliżej uszczelki. Jeśli to nie pomaga, konieczna może być wymiana uszczelek. Badania dowodzą, że uszczelnienie okien i drzwi pomaga zmniejszyć rachunki za ogrzewanie nawet o 30 proc.

Nie zamykaj sypialni w słoneczny dzień

Najczęściej sypialnie umieszczone są od północnej lub zachodniej strony mieszkania czy domu, bo nie potrzebujemy w nich światła słonecznego w dzień. To oznacza, że na okna w sypialni rzadko padają promienie słońca, które ogrzewają pomieszczenie. Dlatego w słoneczny dzień nie zamykaj sypialni, pozwól, by cieplejsze powietrze z pozostałej części mieszkania przedostało się również tam.

Zasłony nie mogą ograniczać działania źródeł ciepła, ale przy wyłączonych grzejnikach stanowią dodatkową izolację przed chłodem 123RF/PICSEL

Wykorzystaj zasłony lub zewnętrzne rolety

Sprytnym trikiem jest zaciągnięcie zasłon w sypialni tuż po zachodzie słońca, kiedy temperatura za oknem drastycznie spada. Oczywiście pod warunkiem, że nie włączasz w tym czasie grzejników. Dzięki temu zaizolujesz okna i zmniejszysz straty ciepła - im grubsze zasłony, tym lepiej. Świetnym rozwiązaniem jest montaż rolet zewnętrznych - jeszcze skuteczniej chronią przed przedostawaniem się zimna do domu i jednocześnie nie blokują źródeł ciepła wewnątrz.

