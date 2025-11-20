Andrzejki to wyjątkowy wieczór - niby imieniny, ale jednak zupełnie inne, pełne tajemniczych tradycji, lania wosku, wróżb i dobrej zabawy. Nieważne, czy wybieramy się do kogoś w gości, czy to u nas zbiera się cała paczka znajomych czy rodziny, warto przygotować coś, co umili wspólne popołudniowe/wieczorne rozmowy i doda magii spotkaniu.

Oprócz klasycznych przekąsek na ciepło i zimno, które zawsze szybko znikają ze stołu, nic tak nie łączy ludzi jak kawałek doskonałego, domowego ciasta. Ja co roku piekę jedno sprawdzone - proste, niezawodne i tak pyszne, że znika szybciej, niż zdążę odłożyć nóż do krojenia. I choć to tylko ciasto, ma w sobie coś, co sprawia, że w andrzejkowy wieczór staje się absolutnym hitem. Smakuje dosłownie wszystkim - tym, którzy lubią wilgotne ciasta, tym, którzy wolą puszyste także. Łączy w sobie wszystko co najlepsze i zdradzę ci patent, by nigdy nie wyszedł zakalec.