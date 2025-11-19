Spis treści: Skąd biorą się mchy i porosty na pniach? Co oznacza obecność mchów i porostów na drzewach owocowych? Czy mchy i porosty szkodzą drzewom? Kiedy warto usuwać mchy i porosty z drzew? Jak bezpiecznie usunąć mchy z pnia? Domowe sposoby na porosty

Kiedy narośla na pniach drzew powinny wzbudzić naszą czujność? 123RF/PICSEL

Skąd biorą się mchy i porosty na pniach?

Mchy i porosty są roślinami pionierskimi, co oznacza, że mogą rozwinąć się nawet na terenach, gdzie nie występuje inna roślinność. Ich rozwój i obumieranie wzbogacają glebę, dzięki czemu dają możliwość wzrostu innym roślinom.

W ogrodach i sadach często są traktowane jako chwasty i regularnie usuwane. Choć ich obecność nie wpływa bezpośrednio na kondycję drzew owocowych, to jednak są wskaźnikiem problemów z hodowlą lub glebą. Skąd się biorą mchy i porosty?

Mchy są gromadą roślin telomowych osiągających do 10 cm wysokości. Porastają miejsca zacienione i wilgotne. Nie wytwarzają liści ani korzeni, a do powierzchni przyczepiają się za pomocą specjalnych chwytników. W odróżnieniu od glonów nie występują w środowisku wodnym, a ich struktura jest bardziej zwarta. Wodę pobierają z atmosfery. Mają ciemnozielony lub szmaragdowy kolor.

Porosty z kolei uznawane są jako wskaźnik jakości powietrza, ponieważ rosną jedynie tam, gdzie nie ma zanieczyszczeń. Porastają miejsca wilgotne. Mogą obrastać pnie drzew, ale także skały. W rzeczywistości porosty są grzybami tworzącymi symbiozę z glonami. Dzięki nim są w stanie produkować składniki odżywcze. W przeciwieństwie do mchów porosty mają twardą strukturę i mocno przyczepiają się do kory, jednak nie wnikają w nią, ponieważ nie wytwarzają korzeni.

Co oznacza obecność mchów i porostów na drzewach owocowych?

Obecność mchów i porostów na drzewach owocowych może świadczyć o wysokim poziomie wód gruntowych, wzroście wilgotności gleby lub nawet przestojach wodnych, które są niebezpieczne niemal dla wszystkich roślin. Prowadzą do gnicia korzeni i rozwoju chorób grzybowych czy bakteryjnych. Mchy i porosty na korze drzew mogą być pierwszym sygnałem ostrzegawczym.

Organizmy te często rozwijają się na pniach czy gałęziach wewnątrz korony. To z kolei może oznaczać zbyt duże zaciemnienie spowodowane gęstą koroną czy zbyt dużym nasadzeniem. Ten problem również może wpłynąć na kondycję drzew owocowych i zmniejszyć plonowanie.

Mchy i porosty najczęściej rozwijają się na starych drzewach o wolniejszym przyroście. Młode drzewka rosnąc wzdłuż i wszerz naturalnie zrzucają rozwijające się porosty, a ich gładka kora uniemożliwia ich przyczepianie.

Obecność tych organizmów na drzewie może wskazywać słabą kondycję drzewa, braki pokarmowe czy choroby rozwijające się z wiekiem. Co jakiś czas warto rozważyć odmłodzenie drzew owocowych, aby utrzymać plonowanie na wysokim poziomie.

Kiedy narośle na korze drzewa powinno nas zaniepokoić? 123RF/PICSEL

Czy mchy i porosty szkodzą drzewom?

Mchy i porosty nie szkodzą bezpośrednio wszystkim drzewom. Służą im jedynie jako przestrzeń do życia. W warunkach leśnych mech pomaga w hodowli drewna, regulując bilans wodny, ponieważ może zatrzymywać sporą ilość wody. Ta cecha jednak nie zawsze służy drzewom owocowym. Brak prawidłowego przepływu powietrza i duża wilgotność mogą powodować rozwój chorób grzybowych i bakteryjnych pod mchem.

Porosty z kolei często służą jako schronienie dla owadów i szkodników na zimę, przez co wiosną można zobaczyć ich gwałtownych rozwój na drzewach.

Z tych powodów wielu ogrodników usuwa mchy i porosty z kory drzew owocowych. Zanim jednak przejdzie się do usuwania tych organizmów, warto zadbać o profilaktykę i usunąć problemy, które powodują ich namnażanie. Przede wszystkim:

zadbaj o prawidłowe cięcie drzew owocowych, aby zapewnić dostęp światła i powietrza do wnętrza korony;

w przypadku zbyt gęstego nasadzenia drzew usuń najsłabsze lub najstarsze okazy;

zadbaj o prawidłowe odprowadzanie wody z gleby, aby nie dopuścić do przestojów wód gruntowych.

Te czynności pomogą ci nie tylko zmniejszyć kolonie mchów i porostów, ale także zapobiec ich pojawieniu się w przyszłości.

Kiedy warto usuwać mchy i porosty z drzew?

Mchy i porosty warto usuwać z drzew owocowych, kiedy zajmują większą część kory, a drzewa pod ich grubą warstwą nie wysychają. Najlepszą porą do tego jest wiosna lub późna jesień. Wówczas drzewa nie kwitną i nie owocują, z kolei pogoda pozwala na zastosowanie środków zarówno chemicznych, jak i naturalnych. Ponadto drzewa pozbawione są liści, co ułatwia dostęp do kory.

Jak bezpiecznie usunąć mchy z pnia?

Usuwanie mchu za pomocą ostrych szczotek może uszkodzić korę drzew i ułatwić wnikanie patogenów. Z tego powodu często polecane są opryski. Agnieszka Boreczek na portalu Deccoria.pl poleca stosowanie siarczanu żelazowego. Jest to sprawdzony środek do usuwania mchu, który jest bezpieczny dla drzewa.

Jak stosować oprysk na mech? Wystarczy 30-50 g siarczanu żelazowego wymieszać w 5 litrach wody i przelać do opryskiwacza. Za pomocą oprysku nanieś rozwór na zaatakowane przez mech miejsca. Opryski najlepiej wykonać w suchy i bezwietrzny dzień.

Domowe sposoby na porosty

W usuwaniu porostów mogą pomóc domowe sposoby. Wykorzystaj do tego mydło, ocet czy wapno palone. Jak usunąć porosty domowymi sposobami?

3-4 łyżki mydła w płynie wymieszaj w 1 litrze wody. Spryskaj porosty, a następnie przetrzyj korę miękką szmatką.

Wymieszaj wodę z octem w proporcji 1:1. Na każdy litr wody dodaj łyżkę płynu do naczyń. Spryskaj porosty i przetrzyj miękką szmatką.

2 kg wapna palonego połącz z 10 litrami wody i pokryj wyczyszczoną wcześniej korę.

Domowe sposoby mogą skutecznie pomóc w pozbyciu się mchu i porostów, jednak pamiętaj, że najważniejsza jest prewencja. Przede wszystkim zadbaj o prawidłowe warunki uprawy drzew owocowych, aby nie dopuścić do ponownego rozwoju mchu i porostów.

