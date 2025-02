Od euforii do zmęczenia – jak jeden pączek wpływa na ludzki organizm?

Czy to Tłusty Czwartek czy zwykły dzień, jeden pączek może wydawać się niewinną przekąską. Ale czy na pewno? Co tak naprawdę dzieje się z naszym organizmem po jego zjedzeniu? Jak wpływa na cukier we krwi, metabolizm i ile trzeba się ruszać, by go spalić?