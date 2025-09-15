Nigdy więcej nie wyrzucaj pestek. Zrobisz z nich gadżet idealny na jesień
Po zjedzeniu owoców, pestki wyrzucamy odruchowo do kosza na śmieci. Okazuje się jednak, że można je w ciekawy sposób wykorzystać, zyskując na tym genialny gadżet na jesień oraz zimę. Taka praktyka wspiera ruch "less waste", którego idea opiera się na generowaniu mniejszej ilości odpadów. W jaki sposób można zatem wykorzystać niektóre pestki po owocach? Zdziwisz się, jakie to proste.
Co można zrobić z pestek po owocach?
Pestki po owocach można wykorzystać na wiele sposobów. Posłużą m.in. do:
- Sporządzenia bogatych w antyoksydanty naparów do picia
- Jako dodatek do koktajli, owsianek czy zup - w formie drobno zmielonej
- Przygotowania domowych kosmetyków - maseczek, peelingów
- Przyrządzenia naturalnych nawozów dla roślin jak również środków zwalczających mszyce
Z niektórych pestek, np. po wiśniach, czereśniach, śliwkach czy morelach można także wykonać doskonale sprawdzający się jesienią i zimą termofor. Po podgrzaniu zapewni on ciepło, a dodatkowo sprawdzi się także jako pomoc przy leczeniu wielu dolegliwości - bóli brzucha, mięśni czy kręgosłupa.
Jak zrobić termofor z pestek po owocach?
Niewielkie pestki po owocach świetnie przyjmują ciepło i długo je utrzymują - nie bez powodu termofory z pestek m.in. wiśni polecane są jako pomoc przy niwelowaniu różnych dolegliwości, również u noworodków i dzieci. Termofor z pestek to także genialny, przenośny "grzejnik", który umili nam ponure, jesienne wieczory. Wykonasz go błyskawicznie, a oto czego będziesz potrzebować:
- Drobne pestki owoców - ok. 100 - 200 gram
- Bawełniany, wiązany woreczek - możesz go kupić w wielu popularnych sieciach sklepów
Przygotowanie:
- Pestki należy najpierw dokładnie oczyścić i opłukać.
- Wrzucić pestki do garnka z wodą i podgrzewać do momentu, w którym woda będzie wrząca.
- Ostrożnie przecedzić pestki i pozostawić do całkowitego wysuszenia.
- Gdy pestki będą już dostatecznie suche, należy wsypać je do woreczka i starannie go zaszyć.
- Następnie woreczek z pestkami wyprać w pralce w temperaturze 30 st. C. - bez użycia detergentów.
- Po tej czynności zostawić woreczek w ciepłym miejscu, gdzie będzie mógł szybko wyschnąć.
W celu użycia termoforu, należy go podgrzać w kuchence mikrofalowej lub piekarniku, na niewielkiej mocy przez kilka minut.