Kucharz na youtubowym kanale Kuchni Lidla dokładnie tłumaczy, z jakich składników powinniśmy skorzystać, jakie proporcje zachować i co robić krok po kroku, by cieszyć się doskonałym smakiem sałatki. Bezpośrednio nawiązuje ona do śląskiej sałatki śledziowej o nazwie hekele, ale nieco się od niej różni.