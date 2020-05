Onion rings

Choć krążki cebulowe w cieście kukurydzianym uchodzą za grzeszną przekąskę, z całą pewnością są zdrowsze niż chipsy, fast foody i inne kupowane "gotowce". Wspaniale smakują, powstają w kilka chwil, a gdy się skończą... można błyskawicznie wyczarować następną porcję.

Zdjęcie Prosty skład i zero polepszaczy /INTERIA.PL

Składniki 4 cebule

1/2 szklanki mleka

1/2 szklanki mąki kukurydzianej

1/2 szklanki mąki pszennej

1 jajko

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka musztardy

olej do smażenia

po szczypcie soli, pieprzu i cukru

1. Cebule obieramy, myjemy, kroimy tak, by powstały dość grube plasterki. Oddzielamy od siebie pojedyncze krążki.



2. Mąki, jajko, mleko, musztardę, proszek do pieczenia i przyprawy umieszczamy w wysokim naczyniu i łączymy intensywnie mieszając, do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.



3. Krążki zanurzamy w powstałym cieście cieście i smażymy na rozgrzanym tłuszczu z obu stron, aż do zrumieniania.