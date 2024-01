Istnieją tezy, zgodnie z którymi historia przygotowywania zupy jest niemal tak długa, jak historia samego gotowania. Potrawa ta obecna jest bowiem na każdym kontynencie i w każdej kulturze, a chociaż odmienna pod względem smaków i konsystencji, niemal identyczna w metodzie przygotowywania.

Mimo iż zupa kojarzy nam się głównie z kuchnią polską, a Polaków określa się nawet rekordzistami w jej jedzeniu, jest ona obecna na stołach na całym świecie. Swoją Suppe mają Niemcy, we Francji jadają soupe, we Włoszech zuppę, a w Hiszpanii sopę. Bez względu na to, którą część świata obierzemy jako kierunek swojej kulinarnej podróży, w tamtejszym menu z pewnością znajdziemy potrawę, która nie tylko wygląda, ale nawet nazywa się niemal identycznie. Jak to możliwe?

Zdjęcie Zdaniem naukowców już człowiek pierwotny miał przygotowywać proste potrawy, przypominające dzisiejszą zupę / 123RF/PICSEL

Zdaniem naukowców już człowiek pierwotny miał przygotowywać proste potrawy, oparte na dodaniu składników do gotującej się wody. I tak zupa przetrwała do dziś. Aktualnie dania te zawierają bardziej wykwintne składniki, a w niemal każdym kraju znajdziemy inne, charakterystyczne dla danego regionu. CNN Travel postanowiło ocenić smak zup z całego świata, tworząc ranking tych najlepszych. Kto zwyciężył?

Jaka jest najlepsza zupa? Powstały ranking może zaskoczyć

Na ostatnim miejscu opracowanej przez amerykańską stację telewizyjną listy znalazła się turecka yayla çorbasi, czyli zupa z jogurtu. Wyprzedził ją japoński tonkotsu ramen, tajlandzki tom yum goong oraz indonezyjski soto ayam. Kolejno brazylisjki moqueca de camarão oraz meksykańskie menudo, czyli zupa przygotowywania z krowiego żołądka w bulionie na bazie czerwonej papryczki chili.

Zdjęcie Na liście najsmaczniejszych zup na świecie znalazło się między innymi hiszpańskie gazpacho / 123RF/PICSEL

Czternaste miejsce zajęła mohinga z Mjanmy. Tuż przed nią chińska zupa z makaronem wołowym lanzhou oraz gruzińskie kharcho - zupa o konsystencji gulaszu i ostrym wyrazistym smaku, przygotowywana z wołowiny lub jesiotra z dodatkiem migdałów, orzechów włoskich lub laskowych. Tuż za pierwszą dziesiątką znalazła się marokańska harira - gęsta zupa z ciecierzycy gotowanej na pikantnym pomidorowym wywarze, który przyprawiany jest szafranem, cynamonem, imbirem i pieprzem.

Jaki kraj ma najlepsze zupy? Ranking mówi jasno

Dziesiąte miejsce zajęła gumbo z USA. Tuż przed nią groundnut soup, czyli zupa z orzeszków ziemnych z Ameryki Zachodniej. Ósme miejsce przypadło andaluzyjskiemu gazpacho, zaś siódme peruwiańskiemu chupe de camarones - pożywnej zupie z krewetek. Na szóstym uplasowała się chorba frik - tradycyjna zupa z Algierii i Tunezji, przyrządzana z jagnięciny lub wołowiny, warzyw i unikalnego składnika zwanego frik, czyli rodzaju pszenicy zbieranej, gdy ta jest jeszcze zielona, a następnie prażona i wcierana w celu usunięcia zewnętrznej łuski.

Zaszczytne, piąte miejsce zajęła portugalska caldo verde, a tuż przed nią uplasowała się francuska bouillabaisse. To nic innego, jak pochodząca z okolic Marsylii zupa rybna, której nazwa pochodzi od połączenia słów "zupa" i "odcedzać". Do jej przygotowania wykorzystuje się różne gatunki ryb morskich, a także czosnek, pomidory i szafran.

Podium otwiera dobrze znany Polakom ukraiński barszcz. Zupa rodem z Ukrainy w 2022 roku umieszczona została na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wyprzedziło ją, zajmując drugie miejsce, wietnamskie pho z wołowiną. W wywarze, porównywanym niekiedy do polskiego rosołu, znaleźć można cynamon, anyż oraz inne rozgrzewające przyprawy.

Zdjęcie Banga to nigeryjska wersja popularnej w całej Afryce Zachodniej zupy / 123RF/PICSEL

Najlepszą i najsmaczniejszą zupą na świecie okrzyknięto nigeryjską bangę. Banga to przysmak, którego podstawą są owoce palmy oliwnej, mięso wołowe, sum, owoce morza, a niekiedy również suszone ślimaki. Egzotycznego smaku potrawie nadają dodatkowo gałka muszkatołowa, nasiona rącznika, liście beletete, nasiona ataiko czy orima. W zupie zabraknąć nie może także korzenia lukrecji gładkiej, który Afrykańczycy nazywają banga. Tak przygotowaną zupą zajada się cała Afryka Zachodnia.

