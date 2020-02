Owsiano-kokosowy blok pokrój na małe batoniki i weź je ze sobą do pracy lub szkoły. Dodadzą energii, kiedy ogarnie cię zmęczenie.

Czas przyrządzenia: 25 min + chłodzenie Składniki dla: 16 porcji Składniki 30 dag ciasta biszkoptowego (bez kremu i owoców) albo biszkopcików

1 szkl. mieszanych orzechów

1/2 szkl. wiórków kokosowych

1/2 szkl. błyskawicznych płatków owsianych

1/2 szkl. mleka

3 łyżki kakao

4 łyżki miodu

3 łyżki cukru pudru

1/2 kostki (10 dag) masła

3 łyżki powideł śliwkowych

2 łyżki rumu, whisky lub wódki

Sposób przygotowania:

1. Orzechy wsyp na suchą patelnię. Mieszając, podgrzewaj na małym ogniu. Gdy orzechy zaczną ładnie pachnieć i lekko się rumie- nić, od razu przesyp je na talerz. Przestudź i posiekaj.



2. Ciasto biszkoptowe drobno pokrusz lub rozdrobnij blenderem. Do rondelka wlej mleko. Dodaj kakao, miód, cukier puder oraz masło. Mieszając, podgrzewaj na małym ogniu, by składniki rozpuściły się i dobrze połączyły. Dodaj do nich powidła oraz alkohol, wymieszaj.



3. Do większej miski wsyp pokruszone biszkopty, płatki owsiane, wiórki kokosowe oraz posiekane orzechy. Wlej stopione składniki. Wszystko dokładnie wymieszaj.

4. Prostokątną foremkę o wymiarach 20 x 20 cm posmaruj olejem i wyłóż folią spożywczą. Napełnij przygotowaną masą, równomiernie rozprowadzając ją po całej powierzchni i wygładzając wierzch.

5. Formę z masą wstaw do lodówki, przynajmniej na 3 godziny. Gotowy deser ostrożnie wyjmij z formy, usuwając folię spożywczą. Owsiano-kokosowy blok pokrój na kwadraciki. Do czasu podania przechowuj w lodówce.