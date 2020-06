Pałac Buckingham zdradził przepis na ulubione ciasto królowej Wiktorii

Gotowanie i pieczenie stało się jedną z popularniejszych form spędzania czasu podczas przymusowej izolacji spowodowanej pandemią. Brytyjski dwór uznał, że wzrost zainteresowania wypiekami to idealna okazja, by zachęcić ludzi do robienia królewskiego deseru - ciasta biszkoptowego, które codziennie jadała królowa Wiktoria.

Zdjęcie Biszkopt królowej Wiktorii /123RF/PICSEL

"Deser został nazwany na cześć królowej Wiktorii, która każdego regularnie zjada plasterek ciasta biszkoptowego!" - wskazano w komunikacie, w którym zaprezentowany przepis na biszkopt Wiktorii. Z tej receptury do dziś korzystają królewscy cukiernicy.

Do przygotowania tego królewskiego deseru potrzebujemy 3 jajek, 150 g drobnego cukru, 150 g niesolonego masła, 150g mąki, 1/2 łyżeczki esencji waniliowej oraz trochę dżemu truskawkowego lub malinowego. Do przygotowania kremu, którym przełożymy biszkopt, potrzeba z kolei 150g niesolonego masła, 220 g cukru pudru i wanilię lub esencję waniliową.

"W jednym naczyniu ucieramy na gładką masę cukier, miękkie masło i ekstrakt waniliowy. W osobnym naczyniu ubijamy jajka na jednolitą masę, a następnie stopniowo dodajemy je do maślanej masy. Delikatnie mieszamy, by połączyć wszystkie składniki. Potem do masy dodajemy powoli przesianą mąkę, cały czas mieszając. Przygotowujemy dwie okrągłe formy do ciasta, jeśli mamy jedną, ciasto pieczemy w jednej, następnie przekrawamy na dwa równe spody. Formę z ciastem wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy około 20 minut aż nabierze złotobrązowego koloru. Zanim wyjmiemy je z piekarnia, sprawdzamy patyczkiem czy jest upieczone. Ciasto pozostawiamy do ostygnięcia" - czytamy w opublikowanym przez Pałac Buckingham przepisie.

Gdy ciasto stygnie możemy przygotować maślany krem. W tym celu należy ucierać na lekką puszystą masę miękkie masło z cukrem pudrem i wanilią. Tak przygotowanym kremem smarujemy ciasto.

"Upewnij się, że oba spody są całkowicie zimne, zanim rozprowadzisz warstwę dżemu na powierzchni jednego blatu. Następnie na warstwę dżemu nałóż grubą warstwę kremu. Jeśli wolisz, możesz najpierw rozprowadzić krem, a następnie nałożyć warstwę dżemu. Po nałożeniu warstw na jeden blat ciasta przykrywamy go drugim blatem i delikatnie dociskamy. Całość posypujemy cukrem pudrem" - głosi receptura.

