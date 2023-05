Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Panna cotta z galaretką z espresso Polsat

SKŁADNIKI

Galaretka:

4 podwójne espresso

1 łyżka likieru migdałowego

½ łyżeczki żelatyny

2 łyżeczki cukru trzcinowego

Panna cotta:

1 szklanka śmietanki 30-36%

1 szklanka mleka

1 laska wanilii

2½ łyżeczki żelatyny

3 łyżki - cukru trzcinowego

Sos krówkowy:

½ szklanki śmietanki 30-36%

6 - krówek

Zdobienie: maliny, winogrona

Przygotowanie:

Kawę uperfumować likierem migdałowym. Dodać żelatynę i wymieszać. Posłodzić. Wymieszać i rozlać do 4-5 foremek lub filiżanek. Śmietankę podgrzać z mlekiem. Uperfumować miąższem z laski wanilii. Dodać żelatynę i wymieszać. Posłodzić i odstawić do przestudzenia. Rozlać do foremek lub filiżanek z zastygłą galaretką kawową. Przykryć i wstawić do lodówki na co najmniej 2 godziny. Zrobić sos. Śmietankę podgrzać w rondelku. Pokroić i dorzucić krówki. Wymieszać i poczekać aż się rozpuszczą. W razie potrzeby zredukować. Sos rozsmarować na talerzyku. Ułożyć panna cottę. Udekorować owocami.

