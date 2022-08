Spis treści: 01 Papierówki - legendarny smak

Papierówki - legendarny smak

Lubimy wracać do wspomnień z dzieciństwa. Najczęściej jest w nich czułość kochającej babci, mnóstwo kolegów i koleżanek, czas na psoty i najlepsze smaki, a wśród nich małe kwaskowate jabłuszka. Choć dzieci zdecydowanie częściej wybierają słodkie owoce, papierówki miały coś, co kusiło również najmłodszych. Wszak historie o szabrownictwie w sadzie sąsiada nie są wydumanymi legendami, ale wspomnieniami wielu dzisiejszych dorosłych. Zjadane prosto z drzewa smakowały najlepiej. Bo kto by sobie zaprzątał głowę ich myciem. Trzeba było szybko wybrać najładniejsze okazy, zerwać i zjeść. Może papierówki utożsamiają również smak przygody i zakazany owoc? Na leżące na babcinym stole żadne dziecko nie rzucało się z aż taką werwą, jak na te, za którymi trzeba było się nabiegać. Nikt jednak nie pogardził szarlotką z papierówkami i kompotem, którym raczyła babcia.

Papierówki - jabłka rejonu Morza Bałtyckiego

Papierówka to jabłko deserowe. Nazywana też oliwką inflancką i oliwką żółtą jest uprawiana nie tylko w sadach, ale też przydomowych ogródkach. Korzeniami sięga rejonów Morza Bałtyckiego, wywodzi się najpewniej z Łotwy i Estonii. Dziś rośnie na całej półkuli północnej, wszędzie tam, gdzie warunki sprzyjają uprawie jabłoni.

Jest bardzo wyczekiwanym jabłkiem. Pojawia się jako jedna z pierwszych odmian, już w drugiej połowie czerwca. Jednak najsmaczniejsze papierówki można zebrać w lipcu i sierpniu. Pierwsze są jasnozielone i chrupkie. Im bardziej dojrzałe, tym ich skórka przybiera żółto-zielone odcienie, a miąższ robi się mączysty. Papierówki pięknie pachną. Są lekko kwaskowate i delikatne. Nie powinny być transportowane na dużych odległościach, bo łatwo ulegają uszkodzeniu, dlatego najlepiej kupować je u lokalnego sadownika. Warto ich szukać. Papierówki mają wiele walorów odżywczych i korzyści dla zdrowia.

Zdjęcie Najsmaczniejsze papierówki można zebrać w lipcu i sierpniu / 123RF/PICSEL

Papierówki: 7 powodów, by włączyć je do letniego menu

Sentymentalny smak papierówek idzie w parze z ich wysoką wartością odżywczą i szeregiem korzyści zdrowotnych. O jakich mowa?

Soczyste i lekko kwaskowate w smaku papierówki dobrze gaszą pragnienie. Zawierają obie frakcje błonnika, zarówno rozpuszczalną, jak i nierozpuszczalną, dlatego pobudzając perystaltykę jelitową, skutecznie budzą do pracy leniwe trzewia. Mają korzystny wpływ na procesy metaboliczne. Papierówki mają niską zawartość fruktozy, co w połączeniu z bogactwem błonnika pokarmowego czyni z nich produkt idealny dla diabetyków. Jedna papierówka dziennie pomoże wypłaszczyć piki glukozy we krwi, które pojawiają się po zjedzeniu posiłku i są wyjątkowo niekorzystne dla osób żyjących z cukrzycą. Są niskokaloryczne, usprawniają usuwanie toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii, dlatego warto włączyć je do diety odchudzającej. Zawierają nieprzeciętny pakiet witamin, a wśród nich stojącą na straży młodości witaminę E, królową odporności witaminę C, kluczowe dla dobrej pracy systemu nerwowego witaminy z grupy B i niezbędną dla prawidłowej krzepliwości krwi witaminę K. Znajdziemy w nich również ważny dla zdrowia skóry i oczu beta-karoten (prowitamina A). By zyskać jak najwięcej składników odżywczych i nie tracić błonnika, najlepiej zjadać papierówki razem ze skórką. W tych małych jabłuszkach jest prawdziwy arsenał składników o silnych właściwościach przeciwutleniających. Jest wśród nich wiele z wymienionych już witamin, w tym witamina A, C, E, a także liczne polifenole. Wszystkie skutecznie neutralizują toksyczne działanie wolnych rodników, dzięki czemu hamują przedwczesne strzelenie komórek, nie tylko skóry, ale i mózgu. Przeciwutleniacze to najskuteczniejsza profilaktyka demencji i chorobie Alzheimera. Zmniejszają też ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie i nowotwory, w tym rak jelita grubego. Papierówki są też skarbnicą ważnych dla zdrowia minerałów. Znajdziemy w nich wspierające serce potas i magnez, ważny dla kości i zębów wapń i dbające o dobrą kondycję krwi żelazo.

Zdjęcie Regularnie spożywane papierówki, przyniosą więcej korzyści / 123RF/PICSEL

Jedna papierówka nie zapewni nikomu "żelaznego zdrowia" ani, tym bardziej, go nie przywróci, ale regularnie spożywane papierówki, jako elementu mądrej zbilansowanej diety, przyniesie więcej korzyści, niż można przypuszczać. Zdrowie jest sumą mądrych wyborów.