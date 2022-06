Symbol płodności i niezgody. Tego o jabłkach na pewno nie wiedziałeś

W kulturach na całym świecie było i jest kojarzone z najwyższym bogactwem, płodnością i zdrowiem. Często występuje w przysłowiach. Po jego symbolikę sięgali wielcy tego świata. Beatlesi pod nazwą Apple Records założyli swoją muzyczną wytwórnię. Nadgryzione jabłko Steva Jobsa obecne na komputerach czy telefonach stało się nie tylko synonimem jakości, ale także ikoną pop kultury.

Isaac Newton miał odkryć prawo powszechnego ciążenia właśnie za sprawą jabłka, które spadło mu na głowę. Big Apple, czyli Wielkie Jabłko, to inaczej najsłynniejsza metropolia świata - Nowy Jork, a symbolem narodowym Stanów Zjednoczonych, zaraz obok Statuy Wolności, jest apple pie, czyli okrągła tarta z jabłkami.

Jabłko: jakie ma właściwości?

Co tak szczególnego ma w sobie jabłko, skoro jego symbol jest tak wszechobecny? Przede wszystkim moc witamin. Witaminę C, witaminy z grupy B, A i retinol, E i tokoferol, K, do tego beta-karoten, kwercetynę, pektynę, likopen, minerały i dużą ilość cennego błonnika. A z jakich mocy słyną jabłka?

Jabłka poprawiają apetyt i są świetnym lekarstwem na niestrawność. Gotowane pomagają przy biegunkach i wrzodach. Surowe wykazują działanie oczyszczające i polecane są każdemu, kto chce zrzucić zbędne kilogramy. Mają wtedy niski indeks glikemiczny i dlatego zaleca się je osobom chorym na cukrzycę czy hiperglikemię. Niech jednak nie zmyli was świeżo wyciskany sok z jabłek, którego indeks znacznie wzrasta z powodu oddzielenia błonnika. Dlatego jeśli jeść jabłka, to najlepiej ze skórką. Zawarty w nich błonnik reguluje pracę jelit i chroni przed zaparciami.

Amerykańskie Stowarzyszenie Antynowotworowe rekomenduje jedzenie większej ilości pożywienia z błonnikiem, a jabłka ze skórką podaje za przykład. Odpowiednia dawka błonnika w diecie zmniejsza ryzyko wystąpienia niektórych chorób nowotworowych nawet o 60%.

Jak odkryli polscy naukowcy z Collegium Medicum Uniwerytetu Jagiellońskiego ryzyko zachorowania na raka jelita grubego zmniejszają dodatkowo zawarte w jabłkach flawonoidy, których w skórce jest pięć razy więcej niż w miąższu.

Dlaczego warto regularnie jeść jabłka?

Zarówno całe jabłka, jak i wyciśnięty z nich sok wpływają korzystnie na pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego. Pomagają w zmiękczeniu i pozbyciu się kamieni żółciowych. Kwasy: jabłkowy i winowy powstrzymują rozwój fermentów i bakterii chorobotwórczych w przewodzie pokarmowym. Z kolei pektyny usuwają cholesterol, trujące metale i pozostałości radioaktywne.

Jedzenie jabłek przywraca właściwy poziom nawilżenia w płucach i wspiera ich ochronę przed dymem papierosowym. Jabłka zalecane są również przy chronicznej infekcji płuc i suchym kaszlu. Z właściwości jabłka warto skorzystać stosując je także również od zewnętrz. Okład z tartych jabłek przyniesie ulgę "zaczerwienionym oczom". Ocet jabłkowy nie tylko oczyści organizm od wewnątrz, ale i z zewnątrz. Można dodać go do kąpieli, spłukać nim włosy czy tonizować skórę twarzy.

Jak mawiają Brytyjczycy: “An apple a day keeps the doctor away"! Zatem zamiast do lekarza po zdrowie, jedzmy jabłka... "Na zdrowie"!